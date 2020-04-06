Несколько нюансов: Имеют ли право оштрафовать без маски на улице

В связи с вступившими в силу в Украине сегодня, 6 апреля, новыми ограничениями в рамках карантина, на Правительственном портале настоятельно рекомендуют гражданам находиться на улице в маске, поскольку в любой момент «вы можете оказаться на территории, подпадающей под определение "общественное место"». Однако возникает вопрос: что именно считать общественным местом? Аналитик общественной организации «Правозахисна група "СІЧ"» («Правозащитная группа "СИЧ"») Виктор Филатов разъяснил, стоит ли ожидать наказание за то, что вышел на улицу без маски. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Так, дополнительные ограничения в рамках карантина закреплены в Постановлении Кабинета министров Украины № 211.

В частности, запрещено находиться в общественных местах без респиратора или защитной маски. Так же запрещается появляться в общественных местах детям до 14 лет без сопровождения взрослых; до 24 апреля также нельзя посещать парки, скверы, зеленые зоны, прибрежные и лесополосы, спортивные и детские площадки.

По словам правозащитника, в украинском законодательстве такая категория как «общественное место» почти не детализирована. Кроме одного законодательного акта. Так, в Законе Украины «О мерах по предупреждению и уменьшению употребления табачных изделий» указано, что «общественное место – это часть любого здания, сооружения, которая доступна или открыта для населения свободно, или по приглашению, или за плату, постоянно, периодически или время от времени, в том числе подъезды, а также подземные переходы и стадионы».

Филатов поясняет, что первое, общественное место – это закрытая территория (здание, сооружение, ее часть), которую посещают граждане для удовлетворения своих культурных, бытовых, образовательных и других потребностей. То есть, улица – не является общественным местом. Проспекты, площади, улицы, перекрестки и другие людные места, которые находятся на открытом пространстве, тоже не являются общественными местами. «Подтверждением этого является то, что Кабмин отдельно прописал запрет посещать зеленые зоны без защитных масок», – отмечает правозащитник.

Второе: отдельно запрещено передвигаться на улицах без документов. Это указывает только что нужно иметь при себе документ, но не обязательно носить маску. Это следует из нормативно-правовых актов. «Поэтому полиция и суд не имеют оснований для привлечения к административной ответственности. И даже если полиция составляет протокол, то в суде можно будет сослаться на вышеуказанное определение категории "общественного места". Судья должен будет принять во внимание, ведь Кабмин не прописал определение этого понятия для целей карантина», – объясняет правозащитник.

Третье, но есть одна особенность. Орган местного самоуправления может своим решением относить определенные места к общественным. Например, по решению горсовета Киева к общественным местам относятся также остановки общественного транспорта и 50-метровая зона вокруг них; церкви и 50-метровая зона вокруг них; заведения торговли закрытого и открытого типов, в том числе торговые ряды и рынки; кинотеатры и прилегающая к ним территория и тому подобное. «Человек может не знать об этом и получить штраф. Но если нет решения органа местного самоуправления – не может быть и штрафа», – резюмирует Виктор Филатов.

Напомним, что в Украине для предупреждения распространения коронавирусной болезни правительство утвердило более жесткие ограничительные меры на период карантина. В том числе вводится обязательный масочный режим.