Первый паспорт – в 25 лет: История жителя Донецкой области

Житель Донецкой области Александр (имя изменено) в марте этого года получил свой первый паспорт – в 25 лет. Об этом сегодня, 6 апреля, сообщает пресс-служба благотворительного фонда «Право на захист» («Право на защиту») на своей странице в Facebook.

Герой истории родился в 1995 году. Всю свою жизнь парень жил в Донецкой области. С 14 лет единственным родным человеком для подростка была старенькая бабушка, которая ухаживала за ним. «В 14 лет моего отца убили. Мать начала употреблять алкоголь и оставила меня. Что я чувствовал тогда? Моя жизнь просто перевернулась ... », – рассказал он.

После окончания школы парень не пошел учиться дальше, а пытался зарабатывать деньги. «По объективным причинам он вовремя не обратился в Государственную миграционную службу (ГМС) по оформлению паспорта гражданина Украины. А когда обратился, то получил отказ, поскольку не смог подтвердить свою принадлежность к гражданству Украины», – говорится в сообщении.

В мае 2019 года Александр обратился за правовой помощью в БФ «Право на защиту» в городе Славянск. Во время поисков паспортных данных родителей парня, адвокат выяснил, что на момент рождения мать парня имела паспорт СССР, а паспорт отца (гражданина Украины) был уничтожен. Никаких сведений об этом не осталось ни в органах ГРАГС, ни в ГМС.

«Путем многочисленных адвокатских запросов и опросов людей были найдены документы, которые подтвердили факт постоянного проживания родителей парня на территории Украины по состоянию на 24.08.1991. Дополнительно наши юристы установили паспортные данные отца. В ноябре 2019 года Александр обратился в отдел ГМС с заявлением о проверке принадлежности к гражданству Украины, а впоследствии и по оформлению паспорта гражданина Украины», – рассказали в Фонде.

Напомним, в Украине каждый ребенок, достигший 14-летнего возраста, обязан получить биометрический паспорт гражданина Украины в форме ID-карты, а в 18 лет заменить ID-карту на новую. О том, что важно знать, и на что стоит обратить внимание, читайте здесь.

А подлинность документов, в том числе паспортов, можно проверить с помощью онлайн-сервиса ГМС быстро и бесплатно.