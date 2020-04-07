Процесс «национализации» в «Л-ДНР» носит системный и массовый характер, – правозащитники

В «ДНР» и «ЛНР» процесс так называемой «национализации» предприятий, которые ранее работали под юрисдикцией Украины или принадлежат гражданам Украины, проживающим с начала конфликта на подконтрольной Украине территории, носит системный и массовый характер. Об этом сообщается в мониторинговом отчете «Обзор нарушений прав человека во временно оккупированных районах Луганской и Донецкой областей за март 2020 года» благотворительного фонда «Восток SOS», опубликованном пресс-службой организации.

По мнению правозащитников, приведенные ниже факты следует квалифицировать как нарушение права собственности.

Так, по информации «Восток SOS», «фонд госимущества ДНР» в марте 2020 года опубликовал 3 сообщения о передаче в аренду объектов бесхозяйного недвижимого имущества.

В «ЛНР» в марте 2020 года «государственным комитетом налогов и сборов» было размещено 24 объявления об обнаружении разного бесхозного имущества.

Среди объявленного бесхозным имущества указаны:

имущество юридических лиц : производственные здания, котельная, склад, торговые павильоны, эстакада, здание проходной, здание торгового центра, нежилые помещения, металлические рекламные конструкции, оборудование для станций мобильной связи, легковой автомобиль, оборудование связи, банкоматы и кассеты для наличных средств, системные блоки, роутеры, погрузчик с крановой стрелой, офисная мебель, сейфы, судовое оборудование, оргтехника, банковское оборудование, спирт этиловый;

: производственные здания, котельная, склад, торговые павильоны, эстакада, здание проходной, здание торгового центра, нежилые помещения, металлические рекламные конструкции, оборудование для станций мобильной связи, легковой автомобиль, оборудование связи, банкоматы и кассеты для наличных средств, системные блоки, роутеры, погрузчик с крановой стрелой, офисная мебель, сейфы, судовое оборудование, оргтехника, банковское оборудование, спирт этиловый; имущество физических лиц: огнетушитель углекислотный, денежные средства, автомобили, спирт этиловый.

«При этом стоит отметить, что заявления от владельцев такого имущества принимаются в период от 1 до 60 дней со дня выхода объявления. По истечении этого срока имущество и предприятия переходят под контроль "ЛНР"», – уточняется в мониторинговом отчете.