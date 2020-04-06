Житель Славянского района получил пожизненное заключение за второе убийство

На Донетчине жителя Славянского района, который во второй раз убил человека, приговорили к пожизненному лишению свободы. Об этом сегодня, 6 апреля, сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

«Донецкий апелляционный суд поддержал обоснованные доводы прокуратуры Донецкой области и приговорил мужчину, который во второй раз убил человека, к пожизненному лишению свободы», – говорится в сообщении.

По данным прокуратуры, 25 мая 2016 года житель села Татьяновка Славянского района, ранее судимый за умышленное убийство, распивая алкогольные напитки вместе с друзьями на берегу реки Северский Донец, поссорился с одним из них и нанес несколько ударов ногами по голове. После этого, прижал мужчине горло ступней. От полученных травм потерпевший скончался на месте.

В октябре 2018 года Славянский горрайонный суд признал злоумышленника виновным в совершении преступления, предусмотренного п. 13 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство, совершенное лицом, ранее совершившим умышленное убийство) УК Украины, и приговорил к 14 годам лишения свободы.

Сторона обвинения, считая приговор слишком мягким, подала апелляционную жалобу, которая была удовлетворена. Теперь остаток жизни убийца проведет за решеткой.