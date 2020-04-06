Пересечение границы на автомобиле: Сколько человек может взять водитель

Запрет на пересечение государственной границы Украины для пеших переходов с завтрашнего дня, 7 апреля, не распространяется на проезд частными автомобилями, которые также могут взять пассажиров. Об этом сообщил начальник управления пограничного контроля департамента охраны государственного контроля Госпогранслужбы Юрий Лысюк, передает корреспондент «Донецких новостей».

По его словам, возвращаясь на автомобиле из-за границы, можно брать с собой пассажиров. «Могут, абсолютно. Если едет один человек на автомобиле и возьмет с собой еще двух или трех пассажиров и будет пересекать границу Украины, никаких проблем мы не не видим», – отметил начальник управления.

Ранее сообщалось, что в Украине с завтрашнего дня, 7 апреля, на государственной границе остается работать 19 пунктов, среди которых Меловое (Луганская обл.).