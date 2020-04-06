RU
Все новости

Пересечение границы на автомобиле: Сколько человек может взять водитель

ДН 06.04.20 19:30
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Запрет на пересечение государственной границы Украины для пеших переходов с завтрашнего дня, 7 апреля, не распространяется на проезд частными автомобилями, которые также могут взять пассажиров. Об этом сообщил начальник управления пограничного контроля департамента охраны государственного контроля Госпогранслужбы Юрий Лысюк, передает корреспондент «Донецких новостей».

По его словам, возвращаясь на автомобиле из-за границы, можно брать с собой пассажиров. «Могут, абсолютно. Если едет один человек на автомобиле и возьмет с собой еще двух или трех пассажиров и будет пересекать границу Украины, никаких проблем мы не не видим», – отметил начальник управления.

Ранее сообщалось, что в Украине с завтрашнего дня, 7 апреля, на государственной границе остается работать 19 пунктов, среди которых Меловое (Луганская обл.).

Новости

При полном или частичном воспроизведении информации обязательно:
© 2003–2020 ООО Редакция газеты «Донецкие новости»
Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами политики конфиденциальности и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять
Вся область
Вся область Донецк Краматорск Мариуполь
Вся область Луганск Северодонецк