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Карантин: Число новых вакансий на рынке труда сократилось более чем на треть

06.04.20 19:53
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников
В течение двух недель карантина работодатели в Украине уменьшили количество новых вакансий на рынке труда на 34%. Об этом со ссылкой на обзор Национального банка Украины (НБУ) по итогам недели, закончившейся 3 апреля, пишет «Эспресо».

«В течение второй недели карантина количество новых вакансий продолжало снижаться, хотя и меньшими темпами, чем в первом. За две недели они уменьшились на 34%, отражая ухудшенные ожидания предпринимателей относительно будущих доходов», – говорится в отчете НБУ.

Количество новых резюме в первую неделю карантина также существенно снизилось (примерно на 25%), но во вторую неделю практически не изменилось.

В Нацбанке объясняют это рекомендациями самоизолироваться, из-за которых люди менее охотно ищут себе новую работу.

Ранее сообщалось, что экспертный совет Национального банка Украины (НБУ) считает, что борьба с пандемией и экономическая неопределенность, безусловно, влияют на финансовое поведение населения.

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