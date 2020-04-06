Карантин: Число новых вакансий на рынке труда сократилось более чем на треть

«В течение второй недели карантина количество новых вакансий продолжало снижаться, хотя и меньшими темпами, чем в первом. За две недели они уменьшились на 34%, отражая ухудшенные ожидания предпринимателей относительно будущих доходов», – говорится в отчете НБУ.

Количество новых резюме в первую неделю карантина также существенно снизилось (примерно на 25%), но во вторую неделю практически не изменилось.

В Нацбанке объясняют это рекомендациями самоизолироваться, из-за которых люди менее охотно ищут себе новую работу.

Ранее сообщалось, что экспертный совет Национального банка Украины (НБУ) считает, что борьба с пандемией и экономическая неопределенность, безусловно, влияют на финансовое поведение населения.