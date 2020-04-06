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Карантин в Украине: Как взять в банке отсрочку по кредиту

06.04.20 20:04
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В случае, если у клиента банка в Украине нет возможности обслуживать свой кредит во время карантина, то ему необходимо обратиться в банк и отсрочить погашение кредита на некоторое время. Об этом сегодня, 6 апреля, сообщает пресс-служба Национального банка на своей странице в Facebook.

«Если не можешь платить свой кредит, обратись в банк, и он отсрочит возврата кредита на время карантина. Банк не спишет твой долг, но отсрочит погашение кредита на некоторое время. Проценты по кредиту будут начисляться, однако оплатить их можно будет позже. Штрафы и пеня за несвоевременные платежи по кредитам не будут начисляться, а кредитная история останется хорошей», – пояснили в пресс-службе НБУ.

Отмечается, что проценты по кредитам также можно заплатить позже. Гражданам, которые хотят взять «кредитные каникулы», нет необходимости идти в отделение банка, все вопросы можно решить онлайн.

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