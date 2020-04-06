Экспресс-тест на коронавирус: На Донетчине рассказали, кому и в каких случаях назначают анализ (Видео)

В Донецкую область прибыла партия экспресс-тестов на коронавирус. Тест-системы распределяют по городским больницам области.

Жительница Краматорска Юлия Гакова более двух недель была на самоизоляции. Пошла на это, как только вернулась из Германии. Хотела даже сделать тест на коронавирус, но от медиков получила отказ. «Когда я обратилась в частную клинику, то быстрых тестов, экспресс-тестов не было. Я обратилась в центр первичной медицинской помощи № 2. Мне сказали, что без того, что у меня нет симптоматики никакой, мне тест можно сделать только в том случае, если меня госпитализируют, либо же мое состояние будет средней тяжести или ухудшится», – рассказала краматорчанка.

По словам медиков, экспресс-тесты на выявление COVID-19 в больницах Донецкой области появились недавно. Это часть партии, поступившей грузом из Китая. В Славянск выделили 150 экземпляров. «Использовать будем по показаниям по медицинским, когда есть подозрение на коронавирус. Несколько тестов находятся сейчас в отделении инфекционном, ну, а по остальным отделениям необходимости нет. Они всегда под рукой», – говорит главный врач Славянской городской больницы № 1 Владимир Степанов.

Как сообщила начальник отдела здравоохранения Славянского городского совета Елена Джим, определять, кому именно из пациентов проводить такое обследование, должен семейный врач. «Доктор задаст вопрос – "Сколько дней у вас этот кашель?". Человек отвечает – "Вторые сутки". Скажите, пожалуйста, рационально проводить этот тест, если иммуноглобулин начинает на 10-е сутки болезни. Не рационально. Быстрые тесты, о которых мы сейчас ведем речь, – это наше подспорье. То есть это не есть вот той константой, на которой мы основываемся при установлении диагноза. Даже если этот тест позитивный, в обязательном порядке должны проводить ПЦР», – пояснила она.

Недавно Служба безопасности Украины (СБУ) изъяла партию фальшивых экспресс-тестов на коронавирус. Поэтому медики не советуют искать их в свободной продаже. А при первых проявлениях заболевания советуют оставаться дома и связаться с семейным врачом. «Быстрые тесты – это не тест на беременность. Это тесты, которые должны использоваться в учреждениях здравоохранения. Пожалуйста, находитесь на самоизоляции – вы опасны. Через 14 дней, если вы будете совсем здоровы – тогда можно говорить, что вы здоровы. Пожалуйста, не надо ходить, не надо никого обнимать, встречать, разносить подарки и все остальное», – заявил начальник отдела стратегического развития здравоохранения Донецкой областной государственной администрации Александр Педенко.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), лишь 20% больных COVID-19 требуют госпитализации. Все остальные переболеют в легкой форме, но могут быть переносчиками вируса. Поэтому медики советуют строго соблюдать карантин.

Напомним, что с 6 апреля Кабинет министров Украины ужесточил ограничения, действующие во время карантина из-за коронавируса.

Как сообщалось ранее, за минувшие сутки в Украине зарегистрировано 68 новых случаев коронавирусного заболевания, выздоровели 3 человека, умерли 6 пациентов. В Донецкой области зафиксировано 9 лабораторно подтвержденных случаев (+1 за сутки). Ранее сообщалось, что в Донецкой области зафиксирован первый летальный случай от заболевания коронавирусом. В Дружковке умер 84-летний мужчина, у которого наличие COVID-19 было подтверждено лабораторно. В данное время в больницах области находятся 8 пациентов с COVID-19.

Источник: ТК «Донбасс»