До 6,5 тыс. евро: Предприниматели Донбасса могут получить грант на открытие бизнеса

Программа ООН объявила конкурс малых бизнес-грантов на открытие, восстановление и расширение микро-, малых и средних предприятий отдельных районов и городов Донецкой, Луганской и Запорожской областей. Об этом сегодня, 6 апреля, сообщается на странице в Facebook благотворительного фонда «Право на защиту» («Право на захист»).

Как отмечается, будут поддерживаться следующие направления бизнес-идей:

изготовление керамики и гончарных изделий, посуды, сувенирной продукции;

изготовление текстильной продукции и одежды, изготовление и ремонт швейных изделий;

изготовление пищевых продуктов;

изготовление зерновых и масличных культур;

изготовление говядины и коровьего молока;

изготовление мяса домашней птицы и яиц.

В конкурсе на получение гранта могут принимать участие:

физические лица, являющиеся совершеннолетними, дееспособными и правоспособными гражданами Украины и постоянно проживают на территории Донецкой, Луганской или запорожской областей;

общества с ограниченной ответственностью;

фермерские хозяйства;

частные предприятия (ЧП).

Не смогут претендовать на получение гранта:

одновременно лица, состоящие между собой в родственных связях. В таком случае грант может быть предоставлен только одному члену семьи;

люди, получавшие финансирование на начало, восстановление или развитие бизнеса от Программы ООН по восстановлению и развитию мира или иных проектов международной технической помощи в течение последних 12 месяцев.

Также уточняется, что максимальна сумма одного гранта – до 6 тыс. 500 евро. Конечный срок подачи заявок – 3 мая 2020 года.

Более детальную информацию о конкурсе можно узнать, перейдя по ссылке.