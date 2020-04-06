До 6,5 тыс. евро: Предприниматели Донбасса могут получить грант на открытие бизнеса

Программа ООН объявила конкурс малых бизнес-грантов на открытие, восстановление и расширение микро-, малых и средних предприятий отдельных районов и городов Донецкой, Луганской и Запорожской областей. Об этом сегодня, 6 апреля, сообщается на странице в Facebook благотворительного фонда «Право на защиту» («Право на захист»).
Как отмечается, будут поддерживаться следующие направления бизнес-идей:
- изготовление керамики и гончарных изделий, посуды, сувенирной продукции;
- изготовление текстильной продукции и одежды, изготовление и ремонт швейных изделий;
- изготовление пищевых продуктов;
- изготовление зерновых и масличных культур;
- изготовление говядины и коровьего молока;
- изготовление мяса домашней птицы и яиц.
В конкурсе на получение гранта могут принимать участие:
- физические лица, являющиеся совершеннолетними, дееспособными и правоспособными гражданами Украины и постоянно проживают на территории Донецкой, Луганской или запорожской областей;
- общества с ограниченной ответственностью;
- фермерские хозяйства;
- частные предприятия (ЧП).
Не смогут претендовать на получение гранта:
- одновременно лица, состоящие между собой в родственных связях. В таком случае грант может быть предоставлен только одному члену семьи;
- люди, получавшие финансирование на начало, восстановление или развитие бизнеса от Программы ООН по восстановлению и развитию мира или иных проектов международной технической помощи в течение последних 12 месяцев.
Также уточняется, что максимальна сумма одного гранта – до 6 тыс. 500 евро. Конечный срок подачи заявок – 3 мая 2020 года.
Более детальную информацию о конкурсе можно узнать, перейдя по ссылке.