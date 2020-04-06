RU
Все новости

До 6,5 тыс. евро: Предприниматели Донбасса могут получить грант на открытие бизнеса

06.04.20 21:05
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Программа ООН объявила конкурс малых бизнес-грантов на открытие, восстановление и расширение микро-, малых и средних предприятий отдельных районов и городов Донецкой, Луганской и Запорожской областей. Об этом сегодня, 6 апреля, сообщается на странице в Facebook благотворительного фонда «Право на защиту» («Право на захист»).

Как отмечается, будут поддерживаться следующие направления бизнес-идей:

  • изготовление керамики и гончарных изделий, посуды, сувенирной продукции;
  • изготовление текстильной продукции и одежды, изготовление и ремонт швейных изделий;
  • изготовление пищевых продуктов;
  • изготовление зерновых и масличных культур;
  • изготовление говядины и коровьего молока;
  • изготовление мяса домашней птицы и яиц.

В конкурсе на получение гранта могут принимать участие:

  • физические лица, являющиеся совершеннолетними, дееспособными и правоспособными гражданами Украины и постоянно проживают на территории Донецкой, Луганской или запорожской областей;
  • общества с ограниченной ответственностью;
  • фермерские хозяйства;
  • частные предприятия (ЧП).

Не смогут претендовать на получение гранта:

  • одновременно лица, состоящие между собой в родственных связях. В таком случае грант может быть предоставлен только одному члену семьи;
  • люди, получавшие финансирование на начало, восстановление или развитие бизнеса от Программы ООН по восстановлению и развитию мира или иных проектов международной технической помощи в течение последних 12 месяцев.

Также уточняется, что максимальна сумма одного гранта – до 6 тыс. 500 евро. Конечный срок подачи заявок – 3 мая 2020 года.

Более детальную информацию о конкурсе можно узнать, перейдя по ссылке.

Новости

При полном или частичном воспроизведении информации обязательно:
© 2003–2020 ООО Редакция газеты «Донецкие новости»
Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами политики конфиденциальности и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять
Вся область
Вся область Донецк Краматорск Мариуполь
Вся область Луганск Северодонецк