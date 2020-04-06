Карантин: Можно ли пересечь госграницу для погребения родственников

Для граждан, которые хотят приехать в Украину на похороны родственников, предусмотрено индивидуальное решение вопросов и прохождение 14-дневной самоизоляции. Об этом сообщил начальник управления пограничного контроля департамента охраны государственного контроля Госпогранслужбы Юрий Лысюк, передает корреспондент «Донецких новостей».

В частности, он ответил на вопрос по конкретному случаю, может ли гражданин Беларуси, отец которого находился на лечении в этой стране и умер, в условиях введения карантина в Украине, пересечь границу для похорон отца и понадобится ли ему обсервация.

«Председатель Госпогранслужбы будет принимать решение по каждому случаю индивидуально для того, чтобы гражданина пустить на территорию Украины для похорон отца. Но вместе с тем, вопрос карантина не снимается, при попадании на территорию Украины будет применен комплекс мероприятий с похоронами и необходимо будет остаться на 14 дней для того, чтобы в самоизоляции пройти карантинные мероприятия», – сказал Лысюк.

Ранее сообщалось, что запрет на пересечение государственной границы Украины для пеших переходов с завтрашнего дня, 7 апреля, не распространяется на проезд частными автомобилями, которые также могут взять пассажиров.