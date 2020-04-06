Запрет посещения парков и масочный режим: Как соблюдают новые правила карантина на Донетчине (Видео)

С сегодняшнего дня, 6 апреля, в Украине усилили карантин. В общественных местах запретили ходить без маски. Детей до 14 лет должны сопровождать родители, а передвигаться взрослым можно только не более двух. Также пожилым людям запретили выходить из дома. Все, чтобы сдержать пандемию коронавируса.

Так, в Мариуполе, как и по всей Украине, под запретом посещение парков, скверов и спортивных площадок. А также пляжи. Однако местный житель Максим пренебрег этим требованием. На море приехал на велосипеде. Отдыхал один.

«Я вот хочу дышать свежим воздухом, я не хочу сидеть дома. Потому что дома иммунитет не будет усиливаться, он будет только ослабляться, а страхи они еще больше будут подавлять. А человек включает телевизор, а там умерло столько-то», – поделился Максим.

Тут же на побережье отдыхал Сергей со спутницей. По словам мужчины, сегодня они едут из города. Кафе не работают, а надо переждать некоторое время. «Вдвоем разрешается вроде бы. Я ни на кого не дышу. Мы сели аккуратненько, никому не мешаем. Стараемся не нарушать», – сказал он.

Большинство жителей находились в медицинских повязках. Их надевают даже детям. Но есть и те, кто нарушает условия карантина. Правоохранители за этим пока наблюдают. «Есть такие моменты, когда идут три и более человек – видят патрульную полицию. И очевидно, что они разделяются. Понимают об ответственности, о дистанции. Никаких штрафов мы еще не выписывали», – сообщила пресс-секретарь Патрульной полиции в Донецкой области Ольга Артюхова.

Полицейские надеются на сознание людей. Отмечают, что будут наказывать штрафами только в крайнем случае.

Что касается нововведений, то также не рекомендуют вообще выходить на улицу людям старше 60 лет. Исключение – работающие пенсионеры. Но, чтобы у них не возникало проблем с правоохранителями, кроме паспорта с собой надо иметь справку с места работы.

Напомним, однако, пожилые люди могут выйти в магазин или аптеку, если принести лекарства и продукты некому. Но передвигаться им разрешено только в радиусе 2 км.

Источник: ТК «Донбасс»