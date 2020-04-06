Борьба с коронавирусом и Донбасс: Зеленский поговорил с Помпео

Президент Украины Владимир Зеленский и государственный секретарь США Майк Помпео в телефонном разговоре обсудили вопросы противодействия коронавирусу. Об єтом сегодня, 6 апреля, сообщает Офис президента.

Владимир Зеленский выразил поддержку Соединенным Штатам в борьбе с пандемией и сочувствие американцам, которые потеряли близких. Глава Украинского государства пожелал скорейшего выздоровления больным.

«США сейчас в эпицентре борьбы с пандемией. Разделяю боль тысяч американцев, которые потеряли близких, искренне желаю скорейшего выздоровления тем, кто сейчас борется с болезнью. Уверен, что США успешно пройдут через эти испытания. Желаю вам крепкого здоровья», – сказал Владимир Зеленский.

Президент поблагодарил американскую сторону за выделение целевой помощи Украине для борьбы с коронавируса.

«Благодарен США за выделение целевой помощи, 1,2 миллиона долларов на борьбу с коронавируса», – отметил Владимир Зеленский.

Были также обсуждены возможности получения Украиной от Соединенных Штатов кредитных гарантий, необходимых для стабилизации экономики – в дополнение к ресурсам, которые наше государство планирует получить от МВФ, Всемирного банка и других иностранных партнеров.

Президент выразил отдельную благодарность США за неизменную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины как на двустороннем уровне, так и в рамках ООН, а также за последовательную санкционные политику в отношении России.

Глава государства проинформировал о ситуации на Донбассе и выполнении договоренностей после встречи в «Нормандском формате», которая состоялась в декабре прошлого года.

Ранее сообщалось, что сегодня, 6 апреля, премьер-министр Денис Шмыгаль на ежедневном селекторном совещании президента Владимира Зеленского с представителями правительства и государственных ведомств, привлеченными к предотвращению распространения COVID-19, заявил, что в Украине за прошедшие сутки снизился процент заболевших коронавирусной инфекцией.