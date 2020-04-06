В период карантина вырос размер субсидий: На Луганщине пояснили, как рассчитать доплату

Управление труда и социальной защиты населения (УТСЗН) сообщает об увеличении размера предоставления жилищных субсидий в период карантина. Об этом сегодня, 6 апреля, информирует пресс-служба Северодонецкого городского совета.

Так, согласно п. 4 Постановления Кабинета министров Украины от 25.03.2020 № 247 «Об особенностях предоставления жилищных субсидий», на период карантина расчет субсидий будет выполняться с учетом увеличенных на 50% социальных нормативов, в пределах которых предоставляется субсидия на оплату жилищно-коммунальных услуг, установленные подпунктами 2-6 подпункта 3 постановления КМУ от 06.08.2014 № 409 «Об установлении государственных социальных стандартов в сфере жилищно-коммунального обслуживания».

В частности, увеличены социальные нормативы на 50% для пользования услугами:

централизованного водоснабжения;

по снабжению горячей воды;

централизованного водоотведения;

по газоснабжению;

по электроснабжению в жилых помещениях (домах).

Также в УТСЗН привели пример: какой будет средний размер доплаты средств субсидии для домохозяйства, состоящего из 2 человек.

1) увеличенная норма услуги по холодному водоснабжению и водоотведению на 50% составит 1,8 м³.

Размер доплаты составит 1,8 м³*15,04 грн/м = 27,09 грн*2 лица = 54,18 грн, где 15,04 м³/грн – тариф на услугу по холодному водоснабжению и водоотведению.

2) увеличенная норма услуги по газоснабжению при отсутствии централизованного горячего водоснабжения на 50% составит 2,7 м³.

Размер доплаты составит 2,7 м³*4,326 грн/м = 11,68 грн*2 лица = 23,36 грн, где 4,326 грн/м³ – тариф на услугу по газоснабжению в марте 2020 года.

3) увеличенная норма услуги по электроснабжению при отсутствии централизованного горячего водоснабжения – 65 кВт.

Размер доплаты составит 65 кВт*0,90 грн/кВт = 58,50 грн, где 0,90 грн/кВт – тариф на услугу по электроснабжению до 100 кВт.

Средний размер доплаты для домохозяйства из 2 человек составит:

54,18 грн + 23,36 грн + 58,50 грн = 136,04 грн.

«Таким образом, примерный размер доплаты средств субсидии для домохозяйства из 3 человек составит около 200 грн, из 4 человек – 280 грн», – уточняется в сообщении.

Как сообщалось ранее, в Украине жилищные субсидии на следующий период будут переназначать автоматически без обращения граждан.

Напомним, КМУ упростил порядок предоставления субсидий для граждан, которые потеряли работу в связи с карантином и стали на учет как безработные.