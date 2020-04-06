Украина на карантине: Продлят ли переселенцам автоматически адресную помощь

В Украине переселенцам из Донбасса и Крыма в период карантина должны продлить продлили социальные выплаты автоматичиске. Для этого не нужно ходить в Управление труда и социальной защиты населения (УТСЗН). Об этом сообщается на сайте общественной организации «Донбасс SOS».

Так, согласно п. 4 Заключительных и переходных положений нового ЗУ № 540-ІХ, на период действия карантина или ограничительных мер, связанных с распространением коронавирусной болезни (COVID-19), и в течение 30 дней со дня его отмены:

запрещается осуществление проверок фактического места жительства/пребывания внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) при назначении (возобновлении) социальных выплат;

комиссии по вопросам назначения (восстановления) социальных выплат ВПЛ принимают решение о назначении (восстановлении) или отказе в назначении (возобновлении) социальных выплат, без акта обследования материально-бытовых условий семьи;

продолжается выплата внутренне перемещенным лицам социальных выплат (пенсий (ежемесячного пожизненного денежного содержания), пожизненных государственных стипендий, всех видов социальной помощи и компенсаций, материального обеспечения, предоставления социальных услуг, субсидий и льгот за счет средств государственного бюджета и фондов общеобязательного государственного социального страхования), назначенных до периода установления карантина или ограничительных мер, связанных с распространением коронавирусной болезни (COVID-19).

Как отметили в «Донбасс SOS», таким образом:

работники УТСЗН не имеют права ходить с проверкой по месту жительства к вам домой;

если вы подаете заявление на возобновление выплат после перерыва или на назначение выплат впервые, УТСЗН не нужно для принятия решения составлять никакого акта;

если вам нужно просто продлить социальные выплаты, в том числе адресную помощь, потому что у вас закончились очередные 6 месяцев – вам должны продлить их на следующий период автоматически.

«Нам хотелось бы, чтобы эта норма была выписана более четко. Поэтому, на всякий случай все-таки уточняйте ситуацию в УТСЗН, а если УТСЗН не хочет ни продлевать вам адресную помощь автоматически, ни принимать у вас заявление на продление – обращайтесь на Горячую линию Кабинета министров 1545, или пишите им на сайт, или в Телеграм, или в Вайбер», – говорится сообщении организации.

* Закон Украины № 540-ІХ от 30 марта 2020 года «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)».