Усиление карантина: Как жители Мариуполя соблюдают ограничения (Видео)

В связи с распространением коронавируса, правительство Украины ужесточило правила карантина, которые вступили в силу сегодня, 6 апреля. Однако, в Мариуполе не все жители соблюдают новые правила.

Так, теперь, выходя на улицу мариупольцам нужно одевать маску, брать с собой документы, не собираться больше двух человек и не отпускать детей без сопровождения. Передвижение в транспорте также ограничат. С 9 апреля будут пускать в автобус только тех, кто едет на работу.

«Постановление приостанавливает действие льготного проезда. Основанием для проезда в коммунальном транспорте и маршрутном такси будут два документа: первый – документ удостоверяющий личность, второй – справка, подписанная отделом кадров», – пояснил заместитель городского головы Мариуполя Сергей Захаров.

Также не рекомендуют вообще выходить на улицу людям старше 60 лет. Исключение составляют пенсионеры, которые работают. Для того, чтобы у них не возникло проблем с правоохранителями, кроме паспорта надо иметь с собой справку с места работы.

Однако, одинокие пожилые люди могут ходить в аптеки и магазины. Правда передвигаться разрешено только в радиусе 2 км. Ограничили и прогулки. Можно дважды в день выгуливать животных, желательно у дома. Парки, скверы, спортплощадки и пляж посещать запретили.

Однако, по словам горожанина Максима, штрафы его не волнуют. Он все равно приехал на побережье. «Чтобы ограничить мои свободы, которые мне гарантированы Коституцией, есть исчерпывающий перечень правил. Президент вводит чрезвычайное положение, главный санитарный врач на основании этого ЧП вводит карантин. И тогда – не вопрос», – говорит Максим.

Другой житель Мариуполя, Сергей, тоже находится на пляже с женой. По его словам, поскольку все учреждения закрыты, они решили подождать автобус в этом месте, чтобы уехать из Мариуполя. «Мы просто сидим вдвоем, вдвоем разрешается вроде бы. Я не на кого не дышу, поэтому мы аккуратненько, никому не мешаем, стараемся не нарушать», – говорит Сергей.

При нарушении новых норм полицейские реагируют пока только замечаниями. Отмечают, что каждый случай игнорирования правил будут рассматривать отдельно. Составлять протокол будут только в крайнем случае.

«Протокол будет рассматривать суд. Там предусмотрена ответственность от 17 тыс. грн. Но опять же заметим, что только суд будет решать, была ли вина и привлекут ли к ответственности», – отметила пресс-секретарь патрульной полиции Ольга Артюхова.

В то же время, чиновники и правоохранители просят людей не выходить из дома без необходимости и отмечают, что усиление карантина направлено только на сохранение здоровья и жизни граждан.

Источник: ТК «Сигма»