«Горячая линия» по COVID-19: Какие вопросы задают в Донецкой области

На «горячую» линию по COVID-19 в Донецкой области приходят звонки не только по теме коронавируса. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 6 апреля, сообщил начальник отдела стратегического развития департамента здравоохранения Донецкой облгосадминистрации Александр Педенко на ежедневном брифинге по ситуации с коронавирусом.

«Горячая линия работает, как и планировалось каждый день. Много звонков и по коронавирусной инфекции, но есть и звонки, которые не касаются этой темы. Оперативно реагируют операторы», – сказал Педенко, напомнив номер «горячей» линии: 0 800 408 911.

«Относительно коронавируса. Операторы будут фильтровать и направлять либо на "горячую линию" облгосадминистрации, либо на "горячую линию" других департаментов, которых будут касаться вопросы, по договоренности. Прежде всего, это департамент гражданской защиты, много вопросов по этому поводу. Каждый день мне звонят операторы, спрашивают те или иные вопросы, мы оперативно их пытаемся решить», – сообщил Педенко.

Напомним, что в Донецкой области 3 апреля начала работу телефонная «горячая линия» по вопросам COVID-19.