В «ДНР» признали еще два случая заболевания коронавирусом

На временно неподконтрольной украинской власти Донецкой области сегодня, 6 апреля, подтверждено два новых случая заражения коронавирусной инфекцией.

«В результате проведенных 6 апреля 2020 года исследований зарегистрировано еще два случая COVID-19 в ДНР», – сказано в сообщении «министерства здравоохранения ДНР», на которое ссылаются местные интернет-ресурсы.

Уточняется, что один из случаев заражения выявлен при пересечении заболевшим таможенного поста «Дебальцево» на «границе» с «ЛНР». При осмотре у него была зафиксирована повышенная температура тела – 38 градусов.

Вторая пациентка 1 апреля вернулась из России и находилась в режиме самоизоляции.

Оба госпитализированы в удовлетворительном состоянии.

Напомним, что в «Л-ДНР», несмотря на серьезную эпидемиологическую ситуацию, продолжается несоблюдение полноценных мер карантина в связи с предотвращением распространения коронавируса.