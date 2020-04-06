Жителя Донетчины будут судить за предложение взятки полицейским

На Донетчине будут судить мужчину, который пытался предложить взятку полицейскому, чтобы помочь водителю избежать наказания за превышение скорости. Об этом сегодня, 6 апреля, сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

«При процессуальном руководстве Краматорской местной прокуратуры завершено досудебное расследование в уголовном производстве по ч. 1 ст. 369 (предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) УК Украины в отношении мужчины, который пытался "откупить" своего товарища от патрульных полицейских», – говорится в сообщении.

Как установило расследование, 4 января этого года в Краматорске работниками патрульной полиции с помощью устройства «TruСam» было зафиксировано нарушение водителем автомобиля «Honda Accord» Правил дорожного движения. Водитель превысил допустимую скорость. (ч. 1 ст. 122 КУоАП).

Пассажир автомобиля, для того, чтобы помочь товарищу избежать ответственности за административное правонарушение, предложил полицейским взятку в 200 грн. О неправомерных действиях правонарушителя патрульные полицейские сообщили следственно-оперативной группе.

Санкция ч. 1 ст. 122 КУоАП, предусматривает наказание в виде штрафа от 500 до 750 необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничение свободы на срок от 2 до 4 лет, или лишение свободы на тот же срок.