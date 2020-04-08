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У переселенцев в период карантина есть возможность получить отдельные админуслуги в ЦПАУ (Перечень)

08.04.20 19:12
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В Украине у переселенцев в период карантина есть возможность при неотложных обстоятельствах получить отдельные административные услуги в Центрах предоставления административных услуг (ЦПАУ) по месту зарегистрированного или фактического проживания, подтвержденного справкой о постановке на учет внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). Об этом сообщает чат-бот «Юридический советник для переселенцев».

Среди таких услуг, в частности:

  • оформление и выдача паспорта гражданина Украины, в частности, в случае обмена вместо поврежденного, утраченного или похищенного;
  • вклеивание в паспорт гражданина Украины фотографии при достижении гражданином 25- и 45-летнего возраста;
  • предоставление комплексной услуги «еМалятко»;
  • государственная регистрация актов гражданского состояния: государственная регистрация рождения физического лица и его происхождения; государственная регистрация смерти;
  • регистрация места жительства;
  • снятия с регистрации места проживания;
  • выдача справки о регистрации места жительства;
  • выдача (обмен) водительских удостоверений (только выдача водительского удостоверения взамен утраченного или похищенного);
  • выдача разрешения на участие в дорожном движении транспортных средств, весовые или габаритные параметры которых превышают нормативные;
  • согласование маршрутов движения транспортных средств во время перевозки опасных грузов;
  • государственная регистрация (перерегистрация, снятие с учета) транспортных средств, принадлежащих учреждениям здравоохранения;
  • перерегистрация транспортных средств в связи с потерей свидетельства о регистрации транспортного средства (технического паспорта);
  • предоставление государственной социальной помощи малообеспеченным семьям;
  • предоставление государственной помощи: в связи с беременностью и родами лицам, не застрахованным в системе общеобязательного государственного социального страхования; при рождении ребенка; при усыновлении ребенка; на детей, над которыми установлена ​​опека или попечительство; на детей одиноким матерям;
  • предоставление временной государственной помощи детям, родители которых уклоняются от уплаты алиментов, не имеют возможности содержать ребенка или место проживания их неизвестно;
  • назначение одноразового вознаграждения женщинам, которым присвоено почетное звание Украины «Мать-героиня»;
  • предоставление субсидии для возмещения расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива;
  • предоставление льготы на приобретение твердого и жидкого печного топлива и сжиженного газа.
  • выдача разрешения на нарушение объектов благоустройства.

С перечнем и контактами ЦПАУ можно ознакомиться по ссылке http://map.cnap.in.ua/

Вместе с тем в период карантина правозащитники рекомендует оставаться дома и при необходимости пользоваться существующими электронными сервисами для получения административных услуг, в частности, порталом «Дія».

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