У переселенцев в период карантина есть возможность получить отдельные админуслуги в ЦПАУ (Перечень)

В Украине у переселенцев в период карантина есть возможность при неотложных обстоятельствах получить отдельные административные услуги в Центрах предоставления административных услуг (ЦПАУ) по месту зарегистрированного или фактического проживания, подтвержденного справкой о постановке на учет внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). Об этом сообщает чат-бот «Юридический советник для переселенцев».

Среди таких услуг, в частности:

оформление и выдача паспорта гражданина Украины, в частности, в случае обмена вместо поврежденного, утраченного или похищенного;

вклеивание в паспорт гражданина Украины фотографии при достижении гражданином 25- и 45-летнего возраста;

предоставление комплексной услуги «еМалятко»;

государственная регистрация актов гражданского состояния: государственная регистрация рождения физического лица и его происхождения; государственная регистрация смерти;

регистрация места жительства;

снятия с регистрации места проживания;

выдача справки о регистрации места жительства;

выдача (обмен) водительских удостоверений (только выдача водительского удостоверения взамен утраченного или похищенного);

выдача разрешения на участие в дорожном движении транспортных средств, весовые или габаритные параметры которых превышают нормативные;

согласование маршрутов движения транспортных средств во время перевозки опасных грузов;

государственная регистрация (перерегистрация, снятие с учета) транспортных средств, принадлежащих учреждениям здравоохранения;

перерегистрация транспортных средств в связи с потерей свидетельства о регистрации транспортного средства (технического паспорта);

предоставление государственной социальной помощи малообеспеченным семьям;

предоставление государственной помощи: в связи с беременностью и родами лицам, не застрахованным в системе общеобязательного государственного социального страхования; при рождении ребенка; при усыновлении ребенка; на детей, над которыми установлена ​​опека или попечительство; на детей одиноким матерям;

предоставление временной государственной помощи детям, родители которых уклоняются от уплаты алиментов, не имеют возможности содержать ребенка или место проживания их неизвестно;

назначение одноразового вознаграждения женщинам, которым присвоено почетное звание Украины «Мать-героиня»;

предоставление субсидии для возмещения расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива;

предоставление льготы на приобретение твердого и жидкого печного топлива и сжиженного газа.

выдача разрешения на нарушение объектов благоустройства.

С перечнем и контактами ЦПАУ можно ознакомиться по ссылке http://map.cnap.in.ua/

Вместе с тем в период карантина правозащитники рекомендует оставаться дома и при необходимости пользоваться существующими электронными сервисами для получения административных услуг, в частности, порталом «Дія».