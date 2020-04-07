Дешевле в 3 раза: Как в Славянске изготавливают «антикоронавирусные» экраны (Фото)

Рекламисты Украины объединились и оказывают помощь медицинским работникам для защиты от коронавируса. На данный момент по регионам страны уже реализуются две инициативы – медики имеют специальные наклейки и защитные экраны.

Для медиков Донетчины эти идеи реализует руководитель рекламно-полиграфического центра «CMYK» Денис Пидченко, расположенного в Славянске. Кроме полиграфической, рекламной и сувенирной продукции в период карантина предприятие освоило и сертифицировало изготовление защитных масок-экранов. Изделие дешевле зарубежных аналогов в 2,8 раза.

В полиграфию – через компьютерные игры

Денис родом из города Родинское, что под Покровском. В Славянск приехал учиться и остался здесь жить.

«В Славянск я приехал учиться в 1996 году в педагогический институт, сейчас это Донбасский государственный педагогический университет. Физика, астрономия, основы жизнедеятельности и информатика – вот такая у меня специальность. Это был первый выпуск по ОБЖД. Родители переехали в Харьковскую область, там после института я работал учителем в сельской школе», – вспоминает Денис.

В полиграфический бизнес парня «занесло» из компьютерных игр. В начале 2000-х единицы студентов могли иметь свой компьютер, о ноутбуках тогда даже и не мечтали. Поэтому Денис решил организовать для молодежи Славянска что-то типа компьютерного клуба – здесь студенты могли поработать за компьютером, «порезаться» в игры. Также в клубе предоставлялись услуги распечатки, ксерокопии, можно было купить диски, дискеты, необходимую канцелярию.

«Бизнесом начал заниматься примерно с 3 курса университета. Ну, какой тогда был бизнес – там купил, там продал. А потом, уже в течении двух лет работая учителем, я немножко скопил денег, что-то занял в долг – и закупил оргтехнику. И в январе 2002 года я открыл свой сервис напротив главного корпуса педагогического института», – рассказывает Пидченко.

Сначала работал один, потом подключил родного брата. Денис отмечает, что «по началу было тяжело, конечно». Бизнес «пошел» спустя несколько лет. «В 2004-2006 годах в стране начался рост экономики, и стартовало кредитование бизнеса. В частности, в "ПриватБанке" появились первые безналоговые кредиты. А нам была необходима техника – сами мы не могли скопить деньги на ее покупку. Помню, что на первый кредит в 10 тыс. грн мы купили высокоскоростной ксерокс, фотоаппарат и цветной принтер. До этого у нас было 6 компьютеров, 1 монохромный (или по-народному "черно-белый") принтер и 1 ксерокс формата А4. Этого не хватало, чтобы покрыть запросы наших клиентов. Благодаря кредиту мы смогли также предложить фотопечать и изготовление фото на документы», – вспоминает предприниматель.

Первые годы все, что зарабатывали, отдавали на погашение долгов и кредита. «Тогда как было: нужны деньги – берешь у частника, у которого проценты были куда выше, чем в банке», – уточнил Денис.

Но сервис обслуживал не только студентов. Потихоньку начали развивать рекламно-полиграфическое направление – в Славянске в те годы особой конкуренции не было.

Название предприятия менялось постоянно. На наименовании «CMYK» (или «ЦМИК») остановились уже в послевоенное время, после освобождения Славянска в 2014 году.

CMYK – это, наверное, самый распространенный термин в цветной полиграфии. CMYK – аббревиатура основных 4-х цветов, в зависимости от их пропорций создается любой иной цвет. C – (англ. cyan) голубой, M – (англ. magenta) пурпурный, Y – (англ. yellow) желтый, K – это последняя буква слова black, «черный» (черный цвет в мировой практике не стали обозначать буквой «В» (black), чтобы не путать с английским blue – голубой).

От обслуживания бабушек – до корпоративных клиентов

После освобождения Славянска наступил новый этап развития рекламно-полиграфического центра «CMYK». К перечню услуг добавилась широкоформатная печать – изготовление рекламных бордов, растяжек, оформление сити-лайтов и пр.

«Тогда мы уже работали с женой, купили первое широкоформатное оборудование, наняли первых рабочих, добавили дизайнера и его же сделали печатником. И как-то оно пошло, потому что после 2014 года Донецк и Горловка остались за линией разграничения, а именно там раньше осуществлялась широкоформатная печать. Славянск был "побомбленный", но люди начали восстанавливаться и что-то делать. И у местных предпринимателей была потребность в ребрендинге – меняли вывески, переоформляли магазины, нужна была наружная реклама. И мы эту потребность начали закрывать. Взяли второй, третий печатный станок по 1,5 – 3 метра шириной. Открыли филиал в Краматорске – там еще 3 машины поставили», – делится Денис Пидченко.

По его словам, сейчас «CMYK» предоставляет более 15 тысяч услуг, на предприятии работает 8 сотрудников. «Клиент приходит и получает весь комплекс услуг. И наружная печать есть, и цифровая, и изготовление рекламных конструкций, и оформление фасадов. Также и обычная ксерокопия – те же бабушки приходят, и канцелярия. Одно из направлений – брендирование одежды, рекламный текстиль, промоодежда, спецодежда, изготовление сувенирной продукции», – перечислил полиграфист.

С наступлением пандемии коронавируса, введения карантина, конечно, рекламный бизнес существенно просел. «Но не могу сказать, что все наши направления остановилось, какие-то потребности есть. По рекламе бизнес, действительно, сейчас замер. С введением карантина спрос каждую неделю-две постепенно уменьшается. Когда дойдет до 90%, мне придется людей отправлять в бесплатные отпуска. Плюс на мне висит аренда, коммунальные услуги по объектам, три кредита и их будет нечем платить», – переживает Денис.

«Центр в условиях карантина работает в закрытом режиме, онлайн, обслуживаем корпоративный сегмент и к нам обращаются международные организации, для них еще делаем кое-какую продукцию», – добавляет он.

В центре «CMYK». / Фото: dnews.dn.ua

Полиграфисты – в борьбе с коронавирусом

Рекламисты со всей Украины объединились в помощи в борьбе с распространением корановируса. На данный момент по регионам страны на бесплатной основе уже реализуются две инициативы: для врачей и медработников изготавливают защитные маски-экраны, а также печатают специальные наклейки для идентификации. Предприятие Дениса Пидченко закрывает данные потребности по Донецкой области.

«Наш центр занимается рекламно-полиграфическим бизнесом с 2002 года, то есть на рынке Славянска и Украины существуем 18 лет. С 2008 года принимаем активное участие в различных украинских и международных выставках. Благодаря этому на сегодняшний день являемся известной компанией в Украине и знакомы с различными крупными игроками на рынке страны. Сейчас эти производители объединились в сообщество "Реальные рекламисты" – здесь нас примерно 600 человек. Одним из лидеров сообщества является [переселенец из Донецка, возродивший свой полиграфический бизнес в Киеве] Антон Морозов. Когда началась ситуация с коронавирусом, возникла идея "Кто как не мы". Мы отдельно в соцсети создали группу "Рекламщики помогают Украине", к которой присоединились все желающие помочь, со всех регионов, и мы начали выдвигать идеи. От Донецкой области в сообществе состою я, поэтому в нашем регионе взял на себя инициативу. К тому же я являюсь участником программы "Украинский донецкий куркуль", благодаря чему есть взаимодействие с Донецкой облгосадминистрацией», – рассказывает Денис.

Первой идеей стало изготовление наклеек для медиков, аналогичных тем, которые использовали в Китае во время эпидемии коронавируса.

«В интернете было фото врача, который едет в китайском метро. И у него была этикетка с красным крестом и текстом, который переводится как – "Стоп, COVID. Я – лiкар". Возникла идея идентифицировать врачей по Украине, чтобы им всячески помогали, содействовали, особенно в нынешних условиях ограничения работы общественного транспорта. Так, в маршрутках, троллейбусах, автобусах сейчас нельзя ездить свыше 10 человек, а к примеру, на остановке стоит больше людей, и среди них врач. И такая наклейка укажет иным людям на медика, и они его пропустят вне очереди. Или кто-то едет на машине по городу – увидел на остановке человека с такой наклейкой, и тоже может подвезти», – пояснил руководитель центра «CMYK».

Было решено сделать два вида наклеек: «Я – лiкар» и «Я – медпрацівник». Каждый рекламист в своем регионе изготавливал их за свой счет, и затем передавали в медучреждения.

Для реализации данной идеи на Донетчине Денис Пидченко обратился в Донецкую облгосадминистрацию, где в Департаменте здравоохранения подсчитали, что на регион нужно 18 тысяч наклеек. Такое количество и изготовили. В печати наклеек для Донецкой области Денису помогали компании из иных областей – «Промдизайн» (Харьков) и рекламное агентство «Императив» (Киев).

«Наклейки распространяются среди врачей и медработников по различным каналам, в том числе и через УВКБ ООН (Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев, – ред.), также передают в инфекционные госпитали, которые сейчас создаются», – сказал Пидченко.

Медикам Славянска, родного Денису города, передали около 1000 наклеек. «Я обратился к депутату Славянского городского совета Ольге Алтуниной. Она в свою очередь через Фейсбук обратилась к жителям города с просьбой, чтобы людям с такими наклейками содействовали и помогали», – отметил полиграфист.

Спецпропуск для защитных экранов

При раздаче наклеек врачи сообщали, что есть острая нехватка защитных экранов. Эти спецсредства (в отличие от обычных масок, респираторов) полностью закрывают лицо – в том числе область глаз, через которую тоже может проникнуть инфекция. «С масками у врачей особых проблем нет – что-то поставляется из Китая, что-то производится в Украине, на Донетчине многие ателье перепрофилировались на их пошив. Остается вопрос с защитными экранами, которые надеваются поверх защитного костюма и респиратора. Поэтому возникла идея создавать подобные защитные экраны», – пояснил Денис.

Сообщество рекламистов изучило иностранные аналоги таких экранов, и разработало собственный усовершенствованный макет данного защитного средства.

Денис Пидченко

«Экран изготовлен из прочного оргстекла, стойкого к химобработке – то есть его можно дезинфицировать различными средствами. Для удобства есть акриловое оголовье с прорезиненным держателем и силиконовым уплотнителем. Стоял основной вопрос – чтобы изготовление было бюджетно. Стоимость подобных иностранных сертифицированных экранов (например, Эстония выпускает) начинается от 170 грн. Мы же снизили себестоимость до 60 грн», – рассказал Денис.

31 марта органом по сертификации ГП «Житомирстандарт» (действует при Министерстве развития экономики и торговли) на изделие был выдан Сертификат соответствия. «За сертификацию я заплатил 12 тыс. грн. Потому что медики отмечали, что без сертификата не могут принять на баланс экраны», – уточняет производитель.

«В целом, у нас на разработку, сертификацию и запуск изделия в работу ушла всего лишь неделя», – подчеркнул Пидченко.

Чтобы центр «CMYK» смог приступить к изготовлению экранов для медиков Донетчины, киевская компания «Императив» выделила 9 листов оргстекла, которые нужно было забрать в Харькове. Но с 28 марта выезд из Донецкой области, а также въезд из иных регионов Украины, жестко ограничен. «Но наша городская власть оперативно реагирует на ситуацию. Славянский городской совет быстро обеспечил нас спецпропуском для пересечения границы области. После моего звонка буквально через 2 часа пропуск был уже готов. И я смог выехать в Харьков за оргстеклом», – делится Пидченко.

«Экраны изготавливаются на лазерных и фрезерных станках, которые есть на нашем предприятии. По мощностям мы производим примерно 100 – 150 штук в день. Но если будет необходимость нарастить объемы – мы это быстро сделаем. На сегодняшний день экран вырезается лазером, но есть вариант делать его пресс-формами. Один пресс – сразу 30 масок готово. При таком подходе можно изготавливать до 10 тыс. штук в день, если будет в этом потребность. Но для этого нужно закупить дополнительное оборудование», – говорит Пидченко.

Производство защитных экранов. / Фото: dnews.dn.ua

В рамках акции для медиков бюджетных учреждений Донетчины центр «CMYK» предоставляет экраны бесплатно. «Так, благодаря сообществу рекламистов Славянск бесплатно получил 80 экранов для бригад неотложной помощи, медики "скорой помощи" Краматорска – 100 экранов, а сегодня, 7 апреля, для УВКБ ООН передаем 120 штук. Эти бесплатные маски мы смогли изготовить за счет собственных резервов с иных продаж. Мы понимаем, что большая часть врачей у нас старшего возраста и подвержена заражению инфекцией – они группа риска. Это сейчас второй фронт, второй "передок", и эти люди, мы считаем, должны быть защищены», – отмечает полиграфист.

Но на защитные экраны есть спрос и у коммерческих медклиник, и у представителей иных сфер деятельности. «К нам обращаются, к примеру, стоматологи, даже люди из ремонта обуви, нужны такие средства магазинам для сотрудников, работающих на кассах. Стоимость готового изделия в упаковке – 60 грн. Как видно из цены – у нас не стоит задача наживаться, наша задача – помочь. Но чтобы производить экраны, нам также нужно платить зарплату сотрудникам, закупать материалы, оплачивать коммунальные услуги, аренду и иные расходы. Поэтому просим с пониманием отнестись даже к такой цене», – сказал Пидченко.

К инициативе по помощи медикам с защитными экранами к Денису начали присоединяться и иные жители Донетчины, помогая благотворительными взносами и иной помощью. «После того, как мы сделали об экранах пост в Фейсбуке и после стрима депутата нашего горсовета Ольги Алтуниной, очень много горожан начали включатся в этот процесс. Например, к нам пришел молодой человек Сергей Устинов и просто пожертвовал 1000 грн на производство этих экранов. То есть еще 20 человек мы обеспечим защитой. Сергей Кушнарев, руководитель славянской компании-провайдера "СДС" пожертвовал на 100 экранов. Также к нам уже подключается и Краматорск: например, Юлия Мелешко поднимает краматорскую общественность, заинтересовался нашим предложением и горздрав. Из Константиновки рекламное агентство "Клад" предложило помощь в изготовлении. Звонили и те, кто хочет просто купить экраны и отнести в больницы своих городов», – заключил Денис, не скрывая радости от социальной активности земляков.