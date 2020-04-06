Как в больницах Мариуполя проводят тестирование на коронавирус: Насколько точен анализ (Видео)

В Мариуполе больница скорой медицинской помощи (БСМП) уже получила первую партию экспресс-тестов. Некоторые горожане стремятся их пройти, однако такие исследования делают не всем. По словам медиков, в любом случае необходимо пройти ПЦР-исследование.

В городе диагностируют и лечат больных коронавирусом в инфекционном отделении больницы скорой помощи. Раньше все анализы отправляли в Киев. Теперь схему упростили. Сначала используют экспресс-тесты.

«Точность теста где-то в пределах 90%. Поэтому даже отрицательный тест не подтверждает и не снимает диагноз. Это ответ иммунной системы на внедрение этого вируса. В любом случае, нужен мазок и исследования на ПЦР», – рассказала заведующая инфекционным отделением больницы скорой помощи Елена Шаповал.

Как пояснили специалисты, экспресс-тесты определяют есть ли в крови пациента антитела, которые вырабатываются через 5-7 дней после появления первых симптомов коронавируса. Поэтому проверяться раньше нет смысла.

«Тест состоит из двух ячеек. В одну из них помещается материал, то есть кровь, пару капель, затем добавляем буфер. Вторая ячейка – это результат теста. Если на тесте, в этой ячейке появляется одна полосочка – тест отрицательный, две – положительный», – рассказала медсестра Анна Мушинская.

Результат готов через 15 минут после теста. Но следует помнить, такой анализ пациентам делают только, если есть температура, головная боль, кашель и затруднение дыхания. Чтобы поставить окончательный диагноз, анализы мариупольцев, которые заболели, и в дальнейшем будут отправлять в Киев.

«Нужно обращаться или к семейному врачу или, при очень тяжелом течении, сразу вызвать скорую помощь. Госпитализировать мы будем в первую очередь тех пациентов, которые нуждаются в кислороде, требующие ИВЛ. А те, которые могут без этого обойтись, остаются дома», – пояснила заведующая инфекционным отделением больницы скорой помощи.

Вскоре в Мариуполь должны поступить еще 4,5 тысячи экспресс-тестов.

Источник: ТК «Сигма»