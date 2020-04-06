В Славянске начали делать диагностику коронавирусной инфекции (Видео)

Диагностировать коронавирусную инфекцию начали в лаборатории Донецкого областного центра профилактики и борьбы со СПИДом, которая находится в Славянске (Донецкая обл.). Подготовка к этому продолжалась почти две недели, сообщает «Телеканал Донетчина ТV».

По словам медицинского директора Донецкого областного центра профилактики и борьбы со СПИДом Людмилы Масловой, на время карантина временно приостановлена диагностика вич-инфекции. «Сейчас нам надо выжить и пережить эту эпидемию, чтобы потом вернуться к нормальной жизни. Все, кто думают, что вот мы купили оборудование, развернули и начали проводить исследования, то это не так, потому что здесь еще много и расходников, и диагностики, и все это сейчас в дефиците, как жаренные пирожки в Украине расходится, расхватывается. Но, поверьте, мы быстро сработали. На сегодня лаборатория укомплектована оборудованием, частично укомплектована защитной одеждой, у нас всего 8 костюмов, а у нас в бригаде три человека, они разовые, то есть это на три дня работы», – пояснила Маслова.

Подготовку вирусологов проводили киевские специалисты, тренировались на материалах, полученных от Мирноградской больницы. «Одной бригады нам будет явно недостаточно, мы готовим дублеров. Но и двух бригад будет недостаточно.Возможно, придется работать круглосуточно и конвейерным способом», – говорит Маслова.

Диагностирование коронавирусной инфекции будет проходить бесплатно.