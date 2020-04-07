Мариуполь: Как попасть в детскую поликлинику во время карантина (Видео)

В детских поликлиниках Мариуполя во время карантина маленьких пациентов принимают только по предварительной записи и в определенное время. Врачи советуют без необходимости из дома не выходить.

Как рассказала мама маленького пациента Детской консультативно-диагностической поликлиники Лилия Телещук, по возможности они с сыном стараются оставаться дома. «Стараемся выходить по мере необходимости, то есть, по делу. Страшно, но надо. Сказали нужно прийти на прием, отложить нельзя», – говорит мама маленького Вани.

Сейчас в поликлинике работают 27 врачей, еще 7 – дистанционно.

По словам педиатра поликлиники Ирины Таран, со своими пациентами она поддерживает онлайн связь. Принимает посетителей без декларации и направляет к узким специалистам.

«Если мы в телефонном режиме можем эту проблему решить, то я готова в телефонном режиме обсудить. При необходимости, если я буду считать, что есть какие-то настораживающие симптомы, которые требуют очного осмотра пациента, я всегда приглашаю на осмотр. Потому что очного осмотра не заменит никакой телефонный разговор», – пояснила Ирина Таран.

Как отмечают в регистратуре поликлиники, поток пациентов сейчас уменьшился. Если раньше днем ​​принимали более 400 детей, то теперь – в 2 раза меньше.

«Предварительно спрашиваем самочувствие каждого пациента. То есть, есть ли температурка, как себя чувствует. Если ребенок себя неважно чувствует, то не записываем на консультацию, а предлагаем обратиться к семейному врачу», – говорит работник регистратуры Виктория Гуркина.

В поликлинику чаще всего обращаются за консультацией эндокринолога, хирурга и травматолога. Плановые приемы пока приостановлены.

«На входе измеряем температуру бесконтактным термометром для того, чтобы контролировать здоровье людей, посещающих поликлинику, чтобы не допустить распространения инфекции уже внутри поликлиники. Также, на входе у нас есть антисептики, чтобы люди могли продезинфицировать руки», – рассказала заведующая Детской консультативно-диагностической поликлиники Галина Коровина.

В период карантина детская поликлиника работает до 14:00. Врачи принимают по предварительной записи. С собой пациентам обязательно необходимо иметь защитную повязку.

Режим работы изменился и в детском стационаре. «Ограниченное количество людей, которые могут навестить пациента. Конечно детей меньше в связи с тем, что мы не ведем плановую госпитализацию, мы предоставляем только ургентную помощь. Мы работаем и предоставляем медицинскую помощь в полном объеме», – отметил заместитель главного врача по хирургической помощи Андрей Чурилов.

Теперь пациента может посетить только один родственник, и только после определенного осмотра.

Источник: ТК «Сигма»