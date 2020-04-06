В Украине планируют еженедельно проводить до 80 тысяч тестирований на коронавирус

Количество тестов на коронавирусную инфекцию в Украине планируют при необходимости увеличить до 80 тысяч еженедельно. Об этом заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в эфире одного из телеканалов, передает « РБК – Украина ».

По словам санитарного врача, уже сейчас Украина готова проводить 30 тысяч таких тестирований на неделю. «В дальнейшем у нас запланированы мероприятия и стратегия тестирования, которая будет позволять проводить 80 тысяч тестирований на неделю», – заявил Ляшко.

Также врач объяснил, почему сегодня в Украине проводят около тысячи тестов в день. «Вопрос в том, что нет потребности. Сегодня лаборатории не дозагружены образцами. Мы начали и говорим об алгоритмах, почему у нас не доставляются образцы на тестирование в лаборатории. Вопрос в том, что все пневмонии тестируются. Сегодня получили сигнал из областей, что у всех, кто с подозрением на пневмонию, собираются образцы, доставляются в лаборатории. Возможно, есть проблемы с реагированием и выездом к людям, которые сообщают семейному врачу о том, что у него есть подозрение...», – сказал Ляшко.

Напомним, что в Мариуполе больница скорой медицинской помощи (БСМП) уже получила первую партию экспресс-тестов.