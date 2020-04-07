В Донецке продают водку с изображением ликвидированного Захарченко (Фото)

В неподконтрольном украинским властям Донецке в продаже есть водка, где на этикетке – изображение ликвидированного «главы ДНР» Александра Захарченко. Об этом сообщают местные жители в донецких пабликах в соцсетях.

По словам дончан, водку «Лидер» можно приобрести в магазинах. Люди рассказывают, что выпускают такой алкогольный напиток уже около года, однако в ограниченном количестве.

Мнения высказываются разные, но большинство к такой инициативе отнестись негативно.

На этикетке указано, что водка производится в Донецке.

Ранее сообщалось, что в «ДНР» «центральный республиканский банк» в память о ликвидированном «главе ДНР» Александре Захарченко выпустил серебряный знак.

Напомним, 31 августа 2018 года в центре Донецка в кафе «Сепар» прогремел взрыв, в результате которого «глава ДНР» Александр Захарченко получил смертельное ранение и скончался в больнице. Он был похоронен 2 сентября на кладбище «Донецкое море». Причем, его могила расположена не на «аллее славы» (где захоронены «Моторола» и «Гиви»), а находится в середине кладбища. Через пару недель после захоронения на данном месте установили охрану.