В «ДНР» сообщили о дефиците масок и антисептиков и подорожании некоторых лекарств

В «ДНР» есть проблема дефицита масок и антисептиков. Об этом заявил «министр доходов и сборов» Евгений Лавренов, передают местные интернет-ресурсы.

Дефицит связан с ограничением ввоза дезинфицирующих средств и средств индивидуальной защиты из РФ. «На сегодняшний день у нас есть определенные сложности в связи с тем, что Российская Федерация ограничила или запретила вывоз со своей территории ряда дезинфицирующих средств, средств индивидуальной защиты, а также материалов для их производства. Мы занимаемся поиском решений этих проблем», – уверяет Лавренов.

Он также утверждает, что «минпромторг» наладил работу с «республиканскими» производителями по производству масок. «Также на территории республики производятся дезинфицирующие средства. Сейчас принимаются все возможные меры для увеличения производственных мощностей, осуществляется контроль уровня цен», – сообщил «министр».

Как заявил Лавренов, поставки лекарственных препаратов в «республику» из России не прекращаются. «В связи с непростой ситуацией растет курс валют и некоторые препараты дорожают. Тем не менее, наценка контролируется», – сообщил он.

Напомним, в аптеках Луганска рассказали, когда появятся бинты и парацетамол.

Ранее сообщалось, что в «ДНР» признали еще 2 случая заболевания коронавирусом. Всего в «республике» на сегодня, 7 апреля, подтверждены 5 случаев заболевания коронавирусом COVID-19, в стационарах находятся 169 человек.

Напомним, что в «Л-ДНР», несмотря на серьезную эпидемиологическую ситуацию, продолжается несоблюдение полноценных мер карантина в связи с предотвращением распространения коронавируса.