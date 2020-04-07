Все вокруг цветет: Жители Донецка поделились городскими пейзажами (Фото)

В неподконтрольном украинским властям Донецке цветут деревья. На улицах есть прохожие без масок, на дорогах – достаточно много автомобилей. Фотографиями апрельского Донецка местные жители делятся в соцсетях.

В частности, фото опубликовала на своей странице в Facebook местный фотограф Евгения Карпачева. «Улицы весеннего города, народа на улице мало, некоторые в масках, некоторые без, все вокруг цветет, город сверкает чистотой и благоухает цветущими деревьями. Поскорей бы закончилась эта тревожная ситуация и мы снова стали бы гулять по всему городу», – отметила Карпачева.

Также городскими пейзажами поделился местный фотограф Александр Валентинович. «Весна, цветы и родные городские пейзажи», – написал он.

Фото солнечного цветущего Донецка публикуют и иные дончане в Facebook. На кадрах – центр города, район бизнес-центра «Северный», скверы, парк Щербакова и иные места.