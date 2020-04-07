В Мариуполе у 11 человек подозревают коронавирус, в том числе у двоих детей

В лечебных учреждениях Мариуполя находятся 6 чел. с подтвержденным диагнозом заболевания на коронавирусную инфекцию и 11 чел. с подозрением на COVID-19. Об этом сообщила заместитель городского головы Ксения Сухова на брифинге в Мариуполе 6 апреля, передают «Донецкие новости».

Она отметила, что все пациенты получают квалифицированную медпомощь, их состояние стабильное, не тяжелое, динамика у всех положительная.

«У первого пациента в Мариуполе вирус до сих пор держится в крови, при том, что у него несколько недель нормальная температура тела и нет никаких симптомов заболевания. Сейчас у мужчины снова забран материал на анализы, будем надеяться, что он покажет отсутствие вируса», – рассказала заместитель мэра.

По ее словам, 11 чел., у которых подозревают коронавирус, – это новые случаи, среди них 9 взрослых и 2 детей.

«Это все люди с острой респираторной вирусной инфекцией либо пневмонией, которые прибыли из-за границы или имеют показания для забора материалов на исследование. Биоматериалы отобраны и будут направлены в лабораторию Киева», – сообщила Ксения Сухова.

Также она добавила, что центрами первичной медико-санитарной помощи города проводится наблюдение 28 чел., которые контактировали с пациентами с подозрением на коронавирус или заболевшими COVID-19, и еще 114 чел., которые прибыли из-за границы. Все эти люди находятся под контролем медиков и на самоизоляции.