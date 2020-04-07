RU
Все новости

Наблюдатели ОБСЕ внесли в отчет данные о ранении женщины на Донетчине

07.04.20 08:37
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В Верхнеторецком (Донецкая обл.) мирная жительница получила осколочные ранения. Об этом говорится в отчете Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ, опубликованном 6 апреля.

В отчете указано, что 5 апреля медперсонал больницы в Торецке (бывш. Дзержинск; подконтрольный правительству, 43 км к северу от неподконтрольного украинским властям Донецка) сообщил наблюдателям по телефону, что вечером 4 апреля из Верхнеторецкого (подконтрольный правительству, 23 км к северо-востоку от неподконтрольного Донецка) к ним поступила 68-летняя женщина с осколочным ранением ноги.

5 апреля женщина рассказала наблюдателям в телефонном разговоре, что во второй половине дня 4 апреля, когда она была во дворе своего дома в Верхнеторецком, она услышала стрельбу и взрывы поблизости. По ее словам, вскоре после этого она почувствовала боль в нижней части левой ноги.

Новости

При полном или частичном воспроизведении информации обязательно:
© 2003–2020 ООО Редакция газеты «Донецкие новости»
Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами политики конфиденциальности и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять
Вся область
Вся область Донецк Краматорск Мариуполь
Вся область Луганск Северодонецк