Наблюдатели ОБСЕ внесли в отчет данные о ранении женщины на Донетчине

В Верхнеторецком (Донецкая обл.) мирная жительница получила осколочные ранения. Об этом говорится в отчете Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ, опубликованном 6 апреля.

В отчете указано, что 5 апреля медперсонал больницы в Торецке (бывш. Дзержинск; подконтрольный правительству, 43 км к северу от неподконтрольного украинским властям Донецка) сообщил наблюдателям по телефону, что вечером 4 апреля из Верхнеторецкого (подконтрольный правительству, 23 км к северо-востоку от неподконтрольного Донецка) к ним поступила 68-летняя женщина с осколочным ранением ноги.

5 апреля женщина рассказала наблюдателям в телефонном разговоре, что во второй половине дня 4 апреля, когда она была во дворе своего дома в Верхнеторецком, она услышала стрельбу и взрывы поблизости. По ее словам, вскоре после этого она почувствовала боль в нижней части левой ноги.