Зеленский ответил на обращение по Консультативному совету

Консультативный совет должен стать техническим инструментом с совещательными функциями в рамках политической подгруппы Трехсторонней контактной группы (ТКГ) для обсуждения ряда вопросов. Обсуждение планируется проводить с участием граждан Украины – как вынужденных переселенцев, так и украинцев, проживающих на временно оккупированных территориях. Об этом говорится в ответе президента Украины Владимира Зеленского на опубликованную на сайте главы государства петицию с требованием немедленно отозвать подписи представителя Украины и согласование руководителя Офиса президента Украины под Протоколом заседания ТКГ от 11 марта 2020 года.

Петиция набрала необходимые 25 тыс. подписей, и глава государства рассмотрел обращение.

В ответе Владимира Зеленского на петицию отмечается, что по результатам заседания ТКГ в Минске 11 марта 2020 года был подписан рабочий документ – Протокол, который носит декларативный характер и не предусматривает наступление правовых последствий, в том числе никоим образом не легитимизирует субъектность ОРДЛО.

Протокол не является международным договором, поэтому полномочия президента Украины на подписание / решение об отзыве подписей под рабочим документом заседания ТКГ в Минске не регламентированы законодательством.

Также отмечается, что приглашенные из временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях Украины могут быть привлечены к дискуссиям на площадке ТКГ и в ее рабочих подгруппах, в том числе к любым консультативным механизмам, исключительно в случае достижения согласия в трехстороннем формате – между Украиной, Россией и ОБСЕ.

Подписание Протокола ТКГ 11 марта является частью текущей работы по реализации Комплекса мер по выполнению Минских договоренностей от 12 февраля 2015 года, а также других документов, которые составляют «пакет» достигнутых в Минске договоренностей.

В частности, в пунктах 9, 11 и 12 упомянутого Комплекса мер предполагается проведение консультаций и согласование в рамках ТКГ ряда вопросов (восстановление Украиной контроля за госграницей, местные выборы, конституционная реформа) с представителями отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Пунктом 7 Протокола по итогам консультаций ТКГ относительно совместных шагов, направленных на имплементацию Мирного плана президента Украины П. Порошенко и инициатив президента России В. Путина от 5 сентября 2014 года, предусмотрено продление инклюзивного общенационального диалога.

В Протоколе ТКГ от 11 марта зафиксировано намерение создания механизма практической организации таких консультаций.

Как предполагается, Консультативный совет должен стать техническим инструментом с совещательными функциями в рамках политической подгруппы ТКГ для обсуждения упомянутых выше вопросов с участием граждан Украины – как вынужденных переселенцев, так и украинцев, проживающих на временно оккупированных территориях.

Вопрос о создании Консультативного совета подлежит также предметной проработке с международными партнерами Украины – участниками Нормандского формата.

Напомним, от Зеленского требуют отказаться от механизма Консультативного совета.

Напомним, в Минске 11 марта на заседании ТКГ договорились о создании Консультативного совета (КС) с участием представителей Украины и «Л-ДНР». Позже глава Офиса президента Андрей Ермак уточнял, что в Совет войдут не «властные» представители «Л-ДНР», а граждане Украины, проживающие на неподконтрольной территории и не связанные напрямую с вооруженным конфликтом. (При этом в тексте документа четко говорится, что ОРДЛО сами определяют своих представителей). Он настаивает, что КС не легитимизирует «республики» и не изменяет формат «Минска», в вооруженном конфликте сохраняются две противоборствующие стороны – Украина и Россия. А вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников акцентировал, что в КС войдут представители не «Л-ДНР», а отдельных районов Донецкой и Луганской областей, и что ОРДЛО и «Л-ДНР» – это абсолютно разные вещи.

Согласно обнародованному протоколу о намерении создать КС, основной задачей новообразования является диалог, консультации и выработка предложений касательно политической части «Минска».

Окончательно подписать решение о создании КС планировали 25 марта в ходе заседания ТКГ в Минске. Но Алексей Резников сообщил, что такое решение приниматься не будет.