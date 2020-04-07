В Донецке показали, сколько людей на улицах города (Видео)

Житель неподконтрольного украинской власти Донецка, публикующийся под ником «Стиг Барди» в соцсетях, показал, как сегодня выглядит центр города.

Мужчина проехал по центральным улицам города, мимо площади Ленина, библиотеки им. Крупской, гостиницы «Донбасс Палас», РСК «Олимпийский».

В целом машин на дорогах и прохожих на улицах города стало меньше. Это особенно заметно возле ТРЦ «Золотое Кольцо», возле ТЦ «Континент». Вместе с тем, на светофорах в ожидании зеленого света скапливаются по несколько пешеходов.

На бульваре Пушкина машин припарковано меньше, чем обычно, однако их все равно достаточно много. По городу открыты магазины, работает автомойка.

Также дончанин побывал в ТРЦ «Донецк Сити», где открыты магазины одежды, обуви, аксессуаров. Людей в ТРЦ мало.