Россию не останавливает даже коронавирус: Фесенко о ситуации на Донбассе

В марте ситуация на Донбассе значительно ухудшилась. Такое мнение выразил политолог, глава Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир Фесенко в своем Facebook.

«Воздействие эпидемии COVID-19 на ситуацию в зоне конфликта проявилось только в том, что в середине марта с обеих сторон было почти полностью перекрыто движение через КПВВ на линии соприкосновения. Во второй половине марта на Донбассе с обеих сторон линии фронта появились инфицированные на COVID-19», – отметил Фесенко.

Политолог отметил, что на военную ситуацию в зоне конфликта на Донбассе эпидемия почти не повлияла.

«Обстрелы не прекращались на протяжении всего месяца. В первой декаде (особенно 10-12 марта) и в конце месяца наблюдались локальные обострения военных действий, которые привели к потерям среди украинских военнослужащих. Всего в течение марта погибло 10 украинских военнослужащих, 53 было ранено, еще 21 военнослужащий получил боевые травмы. По этим показателям военная ситуация на Донбассе заметно ухудшилась по сравнению с февралем 2020 года (тогда было четверо погибших и 27 раненых)», – констатировал эксперт.