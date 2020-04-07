«Кризис как окно возможностей»: Экс-послы США в Украине предложили новый план по Донбассу

Американские дипломаты Джон Хербст, Стивен Пфайфер и Уильям Тейлор считают, что кризис, вызванный пандемией COVID-19 и падением мировых цен не нефть, открывает дополнительное окно возможностей для мирного урегулирования российско-украинского конфликта, передает «ZN.UA».

Свою точку зрения дипломаты, каждый из которых в свое время был послом США в Украине, изложили в аналитическом материале на сайте National Public Radio, крупнейшей государственной радиостанции США.

Авторы полагают, что текущий кризис может не только завершить единственный горячий вооруженный конфликт в Европе, но и вынудить президента России Владимира Путина отказаться от нарушения норм международного права.

Дипломаты напомнили, что с 2014 года, в Донецкой и Луганской областях погибли 14 тыс. украинцев, и управляемые РФ вооруженные формирования регулярно провоцируют эскалацию, ближайшая из которых была в феврале этого года.

В статье отмечается, что международные санкции привели к снижению экономического роста России на 1% в год, начиная с 2014 года. Цены на сырую нефть достигли 18-летнего минимума, в то время как на углеводороды приходится 60% российского экспорта. А надвигающаяся глобальная рецессия нанесет еще один удар по экономике РФ. Таким образом, сейчас Россия как никогда нуждается в отмене санкций, констатируют дипломаты.

Они обратили внимание, что Путин пытается воспользоваться пандемией, чтобы избавиться от санкционного давления, призывая мировое сообщество отменить санкции из «гуманитарных соображений».

Кроме того, по мнению экс-послов, завершение дорогостоящей войны позволило бы и России, и Украине высвободить ресурсы и направить их на борьбу с эпидемией.

«Хотя годы дипломатии с целью положить конец войне зашли в тупик, сейчас сильный толчок со стороны Соединенных Штатов мог бы помочь выйти из него. Коронавирусный кризис может дать Кремлю рациональные основания для согласия», – пишут авторы публикации.

Они полагают, что Дональд Трамп в тесной кооперации с лидерами Германии, Франции и Украины должен предложить Путину закончить войну, вернуть Украине неподконтрольную часть Донбасса и участок государственной границы в обмен на отмену санкций за развязывание войны.

«Если бы Путин был готов уйти из Крыма, то санкции, введенные за эту незаконную аннексию, также могли бы быть сняты. Но основные санкции были направлены против агрессии Москвы на Донбассе, и Запад может отменить их, сохраняя санкции против Москвы за захват Крыма», – считают Тейлор, Хербст и Пфайфер.

В основу сделки они предлагают положить так называемые Минские договоренности между Украиной, Россией и ОБСЕ, которые предусматривают прекращение огня, вывод российских формирований под контролем ОБСЕ, возвращение границы под контроль Украины, проведение местных выборов и «некоторые меры по децентрализации».

В качестве одного из возможных вариантов обеспечения безопасности в отдельных районах Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) в переходный период американские дипломаты предлагают совместное патрулирование силами Национальной полиции Украины и некой «местной полиции». Эти договоренности могла бы контролировать ОБСЕ, а для проведения местных выборов в регион следовало бы ввести миротворческий контингент ООН.

Ввод миротворцев в ОРДЛО должен быть санкционирован Советом Безопасности ООН, а возглавлять миссию должно некое нейтральное государство. Ключевым требованием дипломаты называют контролирование границы миротворцами, а не российскими военными.

Бывшие послы напоминают, что для отмены санкций Трамп должен получить одобрение парламента. А также констатируют, что большинство сенаторов и конгрессменов скептически оценивают готовность Кремля добровольно отказаться от агрессии против Украины. По мнению дипломатов, Дональд Трамп и президент Украины Владимир Зеленский должны убедить Конгресс в необходимости отменить «донбасский пакет» санкций с четким условием, что они будут возобновлены, как только Путин нарушит договоренности.

На этих же условиях должны быть согласованы позиции США с Европейским Союзом и союзниками по НАТО.

«Заручившись двухпартийной и трансатлантической поддержкой, Трамп мог бы непосредственно взаимодействовать с Путиным. Кремлевская агрессия должна быть прекращена. Все страны должны сейчас сосредоточиться на борьбе с коронавирусом, а не с соседями», – резюмируют Тейлор, Хербст и Пфайфер.