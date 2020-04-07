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Борьба с коронавирусом: На Донетчине спасатели проводят санобработку улиц (Фото)

07.04.20 08:59
Фото: ГУ ГСЧС в Донецкой области
Фото: ГУ ГСЧС в Донецкой области

На Донетчине спасатели осуществляют профилактические санитарные меры, чтобы не допустить распространения коронавируса. Одним из таких мероприятий является санитарная обработка улиц. Об этом сегодня, 7 апреля, сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Донецкой области.

Сообщается, что по обращению местных органов власти спасатели проводят санитарную обработку улиц и тротуаров. Для этого используется пожарно-спасательная техника и специальная дезинфицирующее смесь.

«Так, утром 5 – 6 апреля личный состав подразделений Главного управления ГСЧС Украины в Донецкой области обработал обочины улиц и дорог в 17 населенных пунктах области. Специалисты Службы спасения особое внимание уделили наиболее оживленным улицам городов. Мероприятия проводятся в раннее время суток, чтобы не создавать неудобства для населения. Санитарная обработка мест скопления людей позволит предотвратить распространение коронавирусной инфекции», – сообщили в пресс-службе.

Фото: ГУ ГСЧС в Донецкой области
Фото: ГУ ГСЧС в Донецкой области
Фото: ГУ ГСЧС в Донецкой области
Фото: ГУ ГСЧС в Донецкой области
Фото: ГУ ГСЧС в Донецкой области
Фото: ГУ ГСЧС в Донецкой области
Фото: ГУ ГСЧС в Донецкой области
Фото: ГУ ГСЧС в Донецкой области
Фото: ГУ ГСЧС в Донецкой области
Фото: ГУ ГСЧС в Донецкой области
Фото: ГУ ГСЧС в Донецкой области
Фото: ГУ ГСЧС в Донецкой области
Фото: ГУ ГСЧС в Донецкой области

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