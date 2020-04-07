Горело более 43 га: На Луганщине за сутки произошло 13 пожаров в экосистемах

На Луганщине за минувшие сутки, 6 апреля, произошло 13 пожаров в экосистемах. Общая площадь возгорания составила более 43 га. Об этом сегодня, 7 апреля, сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Луганской области.

Сообщается, что наиболее от пожаров пострадали Кременской и Попаснянский районы.

«За прошедшие сутки, 6 апреля, спасатели Луганщины осуществили 13 выездов на ликвидацию пожаров в экосистемах общей площадью 43,45 га, 13 раз выезжали на ликвидацию возгорания сухой травы и веток на открытой территории в жилом секторе на площади 4 га, где существовала угроза жилым домам и хозяйственным постройкам. Наиболее от пожаров пострадали Кременской и Попаснянский районы», – сказано в сообщении ГСЧС.