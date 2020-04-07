В Покровске жителям начнут выдавать продуктовые наборы и защитные маски

В Покровске (Донецкая обл.) городской совет начинает выдавать медицинские маски и продуктовые наборы для жителей города. Об этом сообщила и.о. городского головы Ирина Сущенко в видеообращении 6 апреля, опубликованном на ее странице в Facebook.

И.о. мэра напомнила, что в городе продолжает работу медицинский штаб, есть улучшения по обеспечению медиков средствами индивидуальной защиты медиков (перчатки, бахилы, халаты).

«Городской совет только на этой неделе выдаст 10 тыс. масок для жителей», – также сообщила Сущенко.

Кроме того, по ее словам, решен вопрос приобретения реанимационных кроватей для особо тяжелых пациентов.

Глава города отметила, что с 7 апреля в Покровске стартует совместная программа Министерства социальной политики Украины и одной из торговых сетей.

«Будет выдано 1,5 тыс. продуктовых наборов для одиноких жителей старше 60 лет, а также людей с инвалидностью І группы», – сообщила Ирина Сущенко.