Сводка из зоны ООС за 6 апреля: Версии сторон конфликта (Карта)

За минувшие сутки зафиксированы 8 обстрелов украинских позиций со стороны незаконных вооруженных формирований (НВФ). Противник обстреливал позиции Объединенных сил в том числе из запрещенного Минскими соглашениями вооружения. Об этом сегодня, 7 апреля, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» противник обстреливал украинские позиции:

вблизи Павлополя – из миномета калибром 82 мм, вооружения боевых машин пехоты и противотанкового ракетного комплекса;

в районе Каменки – из минометов калибром 82 мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;

вблизи Красногоровки – из минометов калибром 120 мм, станковых противотанковых гранатометов;

у Старогнатовки – из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия;

у Авдеевки – из крупнокалиберных пулеметов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» НВФ обстреляли позиции Объединенных сил вблизи Новозвановки и Новоалександровки из минометов калибрами 120 мм и 82 мм.

С начала текущих суток НВФ огневой активности не проявляли.

В штабе также отметили, что случаи заболевания коронавирусной инфекцией среди личного состава Объединенных сил не зафиксированы.

Пресс-служба Минобороны Украины

В «ДНР» заявляют, что «ВСУ за сутки 19 раз нарушили действующие договоренности о перемирии. Общее количество примененных боеприпасов – 166 единиц. Применялась артиллерия калибром 122 мм, минометы калибрами 82 и 120 мм, БМП и БТР, гранатометы, стрелковое оружие, в том числе крупнокалиберное. Обстрелам на донецком направлении подверглись районы "Вольво-центра", села Спартак, поселков Александровка, Старомихайловка, Жабичево, шахты "Трудовская", Еленовка; на горловском – шахты им. Гагарина и 6/7, Широкая Балка; на мариупольском – окрестности села Сосновское».

В «ЛНР» свою версию ситуации на линии соприкосновения на период публикации материала не обнародовали.