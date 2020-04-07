Коронавирус в тюрьмах: Министр юстиции рассказал о ситуации

Самый большой вызов для Министерства юстиции во время эпидемии коронавируса COVID-19 – обеспечить готовность тюрем и СИЗО к противодействию болезни. Об этом в своем Facebook написал глава министерства Денис Малюська.

«Учреждения исполнения наказаний – закрытые территории с большой плотностью пребывания, наполненные людьми, чье состояние здоровья часто существенно хуже граждан на свободе. Это места, куда вирусу попасть крайне сложно, но распространиться внутри очень легко», – написал Малюська.

Министр также отметил, что «мы уже обнаружили и не допустили попадания в тюрьму в Черновцах больного коронавирусом».

Денис Малюська также отметил, что рано или поздно вирус в пенитенциарную систему попадет.

«Скорее всего – через работников ГУИС (Государственная уголовно-исполнительная служба, – ред.), которые постоянно контактируют с окружающим миром и которые могут быть носителями болезни без проявлений симптомов. Пенитенциарка хронически недофинансировывалась и мы не можем заверить заранее, что все будет идеально», – написал глава Минюста.

Также Малюська рассказал о мерах, которые принимаются для противодействия вирусу:

проводится ежедневный температурный скрининг персонала и осужденных;

введен запрет на посещение колоний, но разрешены видеосвидания;

проводится ежедневная уборка и обработка поверхностей дезинфицирующими средствами;

ограничен выезд персонала в служебные командировки и перемещение осужденных лиц;

изменен порядок приема посылок в учреждениях, посылки, которые приносят и передают без медицинской маски и надетых перчаток – не принимаются.