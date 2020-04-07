В Украине 1462 заболевших COVID-19, 1 новый случай – на Донетчине

По состоянию на 7 апреля в Украине с начала эпидемии лабораторно подтверждены 1462 случая COVID-19, из них 104 ребенка. Всего с подозрением на коронавирус за весь период было выявлено 6385 случаев. Об этом сегодня, 7 апреля, сообщил на брифинге заместитель министра здравоохранения – главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, передает корреспондент «Донецких новостей».

Замглавы Минздрава сообщил, что за минувшие сутки в Украине зарегистрировано 143 новых случая коронавирусного заболевания, подтвержденных методом ПЦР-исследований. Также были выявлены 521 чел., из них 41 ребенок, с подозрением на COVID-19.

За минувшие сутки наибольшее количество новых случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской области (44 случая), в Черновицкой (27 случаев) и в городе Киеве (19 новых случаев). В целом больше всего случаев заболевания в Киеве (253), в Черновицкой области (247), в Ивано-Франковской (160). Отметим, в Донецкой области зарегистрировано 10 случаев COVID-19 (+1 за сутки), в Луганской – 3 случая, новых не зафиксировано.

Виктор Ляшко рассказал, что из 143 зарегистрированных за последние сутки случаев коронавирусного заболевания 9 – у детей, и 32 – у медицинских работников. В больницы было госпитализировано 35 чел.

«В целом на данное время в учреждениях здравоохранения с диагнозом COVID-19 находятся 691 чел., в том числе 34 ребенка. На аппарате ИВЛ находятся 30 чел. На амбулаторном лечении находятся все остальные заболевшие, это около 700 чел. Выздоровели с начала эпидемии 28 чел., в том числе 2 детей и 1 медработник», – отметил главный государственный санитарный врач.

Он также сообщил, что за минувшие сутки зафиксировано 7 летальных случаев из-за COVID-19. Это люди в возрасте от 42 до 70 лет, большинство из них старше 60 лет, и в основном они имели сопутствующие заболевания, которые привели к несовместимым с жизнью состояниям. Всего с начала эпидемии умерли 45 чел.

«Показатель заболеваемости в Украине 3,5 на 100 тыс. населения, показатель летальности 3,1%. В числе заболевших COVID-19 54% составляют женщины», – добавил Ляшко.