На неподконтрольной Луганщине ликвидированы 2 шахты, – представитель омбудсмена

В неподконтрольном украинским властям Красном Луче (после переименования – Хрустальный, Луганская обл.) «власти» ликвидировали 2 шахты. Об этом на своей странице в Facebook сообщил представитель уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека в Луганской и Донецкой областях Павел Лисянский.

«В ОРЛО представители оккупационной администраций РФ ликвидировали 2 шахты, это шахты "Новопавловская" и "Миусинская", эти предприятия затоплены. Данные шахты находятся в г. Хрустальный (ранее – г. Красный Луч). До 2014 года предприятия относились к ГП "Донбассантрацит", шахты были дотационные, но зарплата выплачивалась, предприятия работали», – сообщил Лисянский.

«Это колоссальный урон, как экологический, так и социально-экономический. Чтобы восстановить затопленные шахты, нужны огромные финансовые средства», – добавил он.

Ранее сообщалось, что на неподконтрольной украинскому правительству территории Донецкой и Луганской областей сокращается число рабочих мест, но увеличиваются объемы нелегальной добычи угля.