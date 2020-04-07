Бил двумя ножами: На Донетчине взяли под стражу подозреваемого в жестоком убийстве

В Краматорске городской суд удовлетворил ходатайство местной прокуратуры об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей местному жителю, который подозревается в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) УК Украины. Об этом сегодня, 7 апреля, сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

«Досудебным расследованием установлено, что 2 апреля 2020 года, около 15:00, злоумышленник поссорился с мужчиной, который пришел в гости к его матери. Решив помешать их общению, он схватил два кухонных ножа и нанес ими гостю 6 ударов в брюшную полость и 3 – в область шеи. От полученных тяжелых ранений потерпевший скончался на месте», – рассказали в пресс-службе.

Мужчине сообщено о подозрении в совершении инкриминируемого преступления. Досудебное расследование продолжается.