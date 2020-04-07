Карантинное подорожание: Почему в Украине выросли цены на продукты – и что будет дальше

На фоне эпидемии коронавируса, карантина и разворачивающегося кризиса в Украине цены на продукты питания (и не только) устроили настоящие «американские горки».

Так, в марте цена на муку выросла на 20-25%, рванули вверх (с разной скоростью) овощи «борщового набора». По данным аналитиков Украинского клуба аграрного бизнеса, за последние две недели марта капуста подорожала на 86% (до 8,46 грн/кг), морковь – на 48% (до 8,1 грн/кг), свекла – на 47% (до 8,45 грн/кг), картофель – на 39% до 16,8 грн/кг.

Цены на свинину и говядину, которые в начале марта выросли в среднем на 18% в связи с ажиотажным спросом, сейчас несколько снизились. Что неудивительно, ведь по данным Ассоциации свинарей Украины, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года запасы свинины у нас увеличились, практически в два раза. Все в порядке и с мясом птицы: его почти вдвое больше, чем годом ранее.

«Дикие танцы» устроили лимоны (цена на них выросла примерно в 3 раза – продают уже более чем по 100 грн за кг), имбирь (в 3-5 раз) и чеснок (взлетел до 120 грн/кг во время ажиотажа).

Внесли свою лепту и крупы...

Президент Украины Владимир Зеленский заверил, что украинцы обеспечены продовольствием, и недостатка в нем не будет. Но наличие объема не значит удержание стоимости

Эксперты рассказали «Донецким новостям», насколько аргументированы такие ценовые скачки, на что еще может подняться стоимость, а на что – понизится.

Александр Охрименко, глава Украинского аналитического центра, экономист:

– В марте у нас резко подорожало то, что активно покупали – крупы, мука, сахар. Была паника. Но спрос сбили переизбытком предложения. Ну и кое-кого зарвавшегося с ценами приструнили. Теперь ажиотажа нет. Цены остановись и даже снизились.

Люди запаслись что мукой, что крупами чуть ли не мешками. За год не съедят. А потому вполне возможен спад цен на эти позиции.

Овощи – да, дорогие. Редис, зеленый лук, помидоры и огурцы сейчас «кусаются». Но это – временное, сезонное явление. Вскоре начнутся огородные работы, люди массово перейдут на свои овощи.

Молочка (молоко, масло, яйца, прочее) будет летом традиционно дешевле на 10-15%.

Предсказуемо подорожала импортируемая продукция. Доллар стал дороже, логистика – сложнее. Тут все понятно. Ну и, ясное дело, накрутили цены на лимоны и имбирь, которые, якобы, помогают стать более защищенными от вируса.

Думаю, будет дорожать алкоголь. Люди на карантине, скажем так, от нечего делать, начинают больше употреблять. Уже есть статистика, что в разы увеличился спрос на алкогольную продукцию. Производители и торговые сети, скорее всего, воспользуются моментом.

Точно будут дорожать лекарства. Любые. Ажиотаж большой. Паника будет толкать людей постоянно покупать медикаменты.

Бытовая техника, думаю, сильно не будет дорожать. Спроса на нее нет. Да еще и закрыты сейчас соответствующие торговые сети. Курс доллара поднялся, им придется пересчитать цену на ряд товаров. Но нового завозить не будут. Будут распродавать то, что есть на складах. Это же касается мебели, одежды, обуви. Люди в нынешней непростой ситуации будут прижимисто относиться к покупке непродовольственных товаров.

Борис Кушнирук, экономический и политический эксперт:

– Есть сезонный фактор. Овощи и фрукты прошлого сезона, к примеру, объективно дорожают, ведь их уже меньше в хранилищах, а новых пока нет. И так происходит каждый год.

В сезонном режиме (весна-лето) те же яйца будут традиционно дешеветь.

Мясо-молочная группа – не думаю, что есть причины для удорожания. Скорее, производители будут иметь проблемы с реализацией – падение доходов населения приводит к уменьшению потребления более дорогой группы товаров. Произойдет смещение в сторону более дешевых сегментов продуктов питания. А потом можно прогнозировать, что цены на ряд продуктов и товаров будут падать.

Те же крупы дорожать не должны. Более того – думаю, будут проблемы с их реализацией в связи с тем, что люди в истерическом состоянии забили ими домашние закрома. И теперь торговые сети столкнутся с проблемой продажи такого вида продукции, от которой уже ломятся все полки.

А вот импортные товары будут дороже. Некоторые уже стали. Причины две: девальвация гривны и транспортно-логистические проблемы. Ведь из-за закрытия границ и введения ряда запретительных мер перемещать продукты и товары стало намного сложнее. Это могло бы дать возможность заполнить соответствующие «пробелы» за счет товаров украинского производства (хоть тот же сыр у нас в позиции цена-качество в разы уступает импортному), но карантинные меры загоняют украинский бизнес в такую бездну, из которой он может и не выбраться…

Подытоживая: до осени я не жду существенного подорожания (кроме сезонных факторов и импорта). Курс гривны до осени также будет стабильным. А вот осенью может сыграть совокупность факторов, которые могут привести к росту цен. Факторов и политических, и экономических. Есть игроки, которые ради достижения своих целей играют на дестабилизацию, которым выгодны дефолт и хаос.

Алексей Дорошенко, председатель Национального Совета экономического развития и Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей:

– По большей части продукты и товары первой необходимости, которые выросли в цене из-за пандемии, уже прошли пик роста цен. Мы видим, что практически все они или остановились в цене, или начали отматывать ее в обратную сторону.

Исключение – медицинские (защитные) маски, цена на которые резко выросла, доходя до 30 грн (то есть, в 30 раз больше, чем была до эпидемии) Если цена на маски и опуститься, то незначительно. Потому что нам, особенно при обязательном «масочном режиме» для всех, их нужно огромное количество. Десятки миллионов в день (ведь одному человеку нужно 3-4 маски в день при полноценном рабочем дне). Многие цеха по пошиву одежды уже перешли на пошив масок. Рук хватает, но не хватает материалов, часть из которых – это импорт.

Что касается продуктов питания. Рынок ими насытили. Статистика торговых сетей за последнюю неделю показывает, что продажи резко упали по сравнению с периодом двухнедельной давности. Сказались как удовлетворение спроса (завезли много продуктов и товара), та и падение покупательской способности (у людей кончились деньги).

Есть, правда, продукты-исключения. Хлеб, мука и макароны пользуются серьезным спросом, и цена на них особо не падает. Ранее произошел рост цен на зерно на мировых рынках. Сейчас этот тренд начал откатывать обратно, но цена еще держится.

При этом значительно подешевели сахар, подсолнечное масло.

Нет основания для снижения резко подскочившей цены на импорт. На те же «антивирусные» лимоны и имбирь вырос спрос во всем мире. К тому же, некоторые страны-производители (та же Турция – с лимонами) прекратили поставку подобного вида продуктов.

Кроме того, в Украине есть дефицит гречки. Ранее цену на нее сбивали поставки из России и Казахстана. Но сейчас эти страны перекрыли границы, так что крупа оттуда не поставляется. И так, похоже, будет до окончания чрезвычайной ситуации. Это касается всего, что связно с импортом.

Еще у нас проблемы с луком. Хранилищ не хватает, к тому же немало его вывезли (и продолжают) за рубеж.

Денис Бондар, руководящий партнер в юридической фирме Patriot.Legal:

– Во время «чумы» кто-то обязательно себе устроит пир. Как только в Украине началась эпидемия, украинцы тут же заметили, как поднялись цены на продукты первой необходимости. Это мы уже видим по ценам на такие продукты и товары как маски, медикаменты, туалетную бумагу, лимоны, имбирь, крупы, фрукты, мясо, а также так называемый «борщевой набор» (картофель, капуста, лук, свекла, морковь). Рост цен на указанные продукты и товары, а также другие товары первой необходимости, может и далее продолжиться. И в этой ситуации регуляцией должно заниматься государство через Антимонопольный комитет Украины (АМКУ). Кто виноват в данном повышении цен – поставщики (оптовики) или торговые сети – должен ответить именно Антимонопольный комитет.

Однозначно можно сказать, что государство не справилось с возложенной на него задачей по регулированию во время чрезвычайной ситуации цен на продукты первой необходимости. И как всегда за все заплатили простые украинцы.

Даже в случае нахождения виновных в повышении цен, АМКУ взыщет деньги с них в бюджет. Но это никак не повлияет на украинцев, кошельки которых уже просели из-за спекулятивных цен, увольнений и неоплачиваемых отпусков.

Дмитрий Йовдий, адвокат, председатель ОО «Антирейдерский центр»:

– Учитывая отсутствие какой-либо адекватной реакции со стороны Антимонопольного комитета на предыдущий скачок цен и реального регулирования экспортных квот, ситуация может развиваться непрогнозируемо.

Цены на продукты питания могут вырасти – и достаточно существенно. Те сети, которые действуют путем максимальной выгоды, не реагируют ни на общественный резонанс, ни на призывы к моральности.

Нужны жесткие незамедлительные финансовые санкции со стороны государства, чего не происходит (то ли из-за некомпетентности, то ли из-за заинтересованности отдельных чиновников).

Тарас Загородний, экономический и политический эксперт:

– Объективных предпосылок для роста цен на продукты питания в Украине нет. Вся основная товарная группа, которая входит в ежедневный рацион питания украинцев (без импортных изысков в виде разнообразных сыров, хамона) производится в нашей стране. И проблем с производством нет.

Зато есть проблема в том, что рынок у нас работает далеко не так корректно, как в тех же европейских странах. Причина – в отсутствии как таковой работы Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) и упразднения госинспекции по мониторингу цен (ликвидирована в 2015 году). Де-факто никто не может остановить ценовые сговоры и рост цен в розничной торговой сети. Пользуясь положением (карантином, паникой, закрытием продовольственных рынков, которые могли бы создать альтернативу), там лихо увеличивают расценки. И то, что мы видели в марте (сейчас цены чуть откатились назад, потому что слишком явно кто-то пытался нажиться) – это настоящий ценовой сговор. То, что называется в экономике – сбор монопольной ренты.

Увы, но государство фактически самоустранилось. И никто, похоже, не может (или не хочет) приструнить зарвавшихся дельцов. Нет удара по рукам в виде огромных штрафов. А ведь это бы стало уроком для тех, кто устраивает ценовое безумие.

Снизить цены на те же хлебо-булочные изделия может интервенция из зернового фонда и Госрезерва, чтобы насытить рынок. При этом надо внимательно следить за тем, что происходит с экспортом. Не вывозят ли, в том числе с помощью разных схем, массово пшеницу, которая нужна для удовлетворения внутреннего спроса.

И, конечно, следует возродить инспекцию по мониторингу цен, чтобы у правительства появились реальные рычаги влияния на ситуацию.

Плюс – следует открывать продуктовые рынки. Это позволит сбить цены в торговых сетях. А то у нас получается парадокс: рынки закрыли под предлогом опасности распространения эпидемии, потому все теперь толкутся в торговых сетях, увеличивая эту самую опасность в разы.

Юрий Гаврилечко, эксперт Украинской фабрики мысли:

– В течение ближайшего времени подорожают практически все овощи прошлого урожая, которые еще остались. Но это ненадолго.

Ситуативно подорожают яйца, но после Пасхи снова «придут в себя».

Чуть поднимется в цене мясо и (если не будет ограничений на экспорт) – мука, хлеб и хлебобулочные изделия.

Продолжит дорожать молодой чеснок, имбирь и лимоны, но, скорее всего, до конца карантина, а затем цена пойдет на спад.

То же самое касается молодой картошки.

Уже несколько подешевела красная рыба, но говорить о том, что это как-то связано именно с коронавирусом, я бы не стал.

Ольга Ходаковская, заместитель директора Национального научного центра «Институт аграрной экономики»:

– Этот год может показаться очень непростым для украинцев. И речь не только о медицинской составляющей (эпидемия коронавируса), но и – об экономической и безопасностной составляющих.

Мы привыкли оценивать экономическую ситуацию в контексте микро-, макро-, геоэкономики... Но, как показал 2020 год, к этому перечню добавилась еще и коронаэкономика, которая повлияла одновременно на все уровни экономической системы.

Этот процесс осложняется тем, что пока неизвестно как надолго он затянется. И – как быстро страны будут справляться с пандемией коронавируса и пандемией паники.

Безусловно, все это накладывает свой отпечаток на рынок агропродовольствия и уровень цен на него.

В нынешних реалиях проблема для Украины может осложниться рядом факторов, среди которых неблагоприятные погодные условия. Малоснежная зима, отсутствие весенних осадков уже сегодня являются причиной значительного дефицита влаги в почвах. И, скорее всего, приведут к существенному спаду производства из-за снижения урожайности культур и ранних яровых.

А проблемы с кредитованием весенней посевной кампании (банки сегодня фактически прекратили кредитовать малых фермеров) и искусственным блокированием налоговых накладных, проблемами с логистикой (поставка удобрений, запчастей, средств защиты растений), жесткими карантинными мероприятиями и неопределенностью, могут наложить свой отпечаток и на урожайность, на валовой сбор яровых культур, овощей, фруктов, а соответственно – цен на них.

Это слишком серьезные проблемы, от которых напрямую зависит уровень продовольственной безопасности нашей страны. При этом речь идет не только о физической доступности товаров (их наличии или отсутствии на полках магазинов), но и об их ценовой доступности (сможем ли мы и их приобрести, исходя из размера своих доходов).

До коронавируса домохозяйства на питание тратили больше половины всех своих совокупных доходов. В этом году доля таких затратах возрастет.

Учитывая это, нужно уже сегодня принять ряд неотложных мер на уровне государства. Речь, в частности, идет о восстановлении государственного регулирования цен на социально значимые продовольственные товары. А также – о регулировании экспорта агропродовольствия, чтобы не допустить его дефицита на внутреннем рынке. Особое значение эта проблема приобретает на фоне резкого роста экспортных поставок зерновых в марте текущего года.

Важным вопросом остается создание максимально благоприятных финансово-экономических и логистических условий для внутренних товаропроизводителей – с тем, чтобы качественно завершить весеннюю посевную кампанию и не допустить роста цен на продовольствие в новом сезоне.