Минздрав запускает «горячую линию» по вопросам тестирования на коронавирус

Украина готова проводить 30 тыс. тестирований на COVID-19 в сутки в вирусологических лабораториях методом ПЦР, однако их мощности не загружены на 100% из-за проблем с забором и доставкой образцов. Об этом сегодня, 7 апреля, сообщил на брифинге заместитель министра здравоохранения – главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, передает корреспондент «Донецких новостей».

Замглавы Минздрава отметил, что сегодня Украина имеет возможности расширить мощности по тестированию до 80 тыс. исследований в неделю. В данное время тестируются около 1,5 тыс. образцов в день.

«Вопрос в том, что мы начинаем рассматривать, загружены ли вирусологические лаборатории. Они сегодня не загружены на 100%, поэтому пересматриваем алгоритмы доставки образцов. Мы смотрим, где может быть сбой доставки и забора образцов на исследование», – сказал Ляшко.

Он отметил, что Минздрав не призывает проводить «бездумные тестирования», а призывает работать по четким алгоритмам, обращаясь к семейному врачу или на службу 103.

«В случае, если будет отказано в проведении тестирований или будет открытый вопрос по тестированию, в Министерстве здравоохранения будет работать "горячая линия", которая будет принимать жалобы или предложения по тестированиям на той или иной территории. Таким образом, мы увидим области, где есть проблемы с проведением тестирований. В таком случае Минздрав будет направлять силы и средства с национального уровня, чтобы разобраться с ситуацией на местах», – пояснил Ляшко.

Он сообщил номер «горячей линии» Минздрава: 0 800 505 201.

«Именно на это номер можно позвонить и сообщить, что в той или иной области, районе, городе, населенном пункте было отказано в заборе материала для тестирования на коронавирус, если были основания для проведения такого тестирования», – добавил замглавы Минздрава.

Он подчеркнул, что сегодня лаборатории могут тестировать все случаи подозрений на коронавирус. Кроме того, Минздрав обязал тестировать каждый случай пневмонии, который есть сегодня в стационарах. Также обязали отбирать материал на исследование у умерших с пневмониями, чтобы четко установить картину по заболеваемости коронавирусом.