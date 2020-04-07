СБУ сообщила о подозрении «министру транспорта ДНР»

Служба безопасности Украины заочно сообщила о подозрении в совершении преступления «министру транспорта ДНР». Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

По данным следствия, житель временно неподконтрольной украинским властям Ясиноватой, ранее возглавлявший местное локомотивное депо, в 2014 году присоединился к незаконным вооруженным формированиям.

«Главари группировки назначили его руководителем железной дороги на временно неподконтрольной украинской власти территории Донбасса. Находясь на "должности", подозреваемый занимался организацией перевозок участников бандформирований, их техники и вооружения для участия в боевых действиях против сил антитеррористической операции. Также он активно способствовал представителям террористической организации в создании псевдогосударственных учреждений. С 2018 года злоумышленник занимает должность так называемого руководителя "министерства транспорта ДНР"», – сообщили в СБУ.

Сейчас «министру» следователями СБУ заочно сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса Украины.

«Продолжаются следственные действия для установления и привлечения к ответственности других лиц, причастных к противоправной деятельности. Злоумышленник объявлен в розыск», – добавили в спецслужбе.