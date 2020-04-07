Решили сходить к знакомым: На Луганщине полиция выявила нарушителей самоизоляции

На Луганщине за минувшие сутки полиция составила 2 админпротокола за нарушение режима самоизоляции. Об этом сообщает пресс-служба Луганской облгосадминистрации.

Как отмечается, полиция проинформировала об установленных случаях нарушений самоизоляции на заседании штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, связанной с возникновением на территории Луганской области заболевания COVID-19.

В частности, в Северодонецке жительница города, 1980 года рождения, которая подписала согласие на самоизоляцию, при проверке отсутствовала по месту жительства.

«Участковым офицером полиции отдела превенции Северодонецкого ОП ГУНП в Луганской области установлен факт нарушения правил карантина – женщина покинула место обсервации и направилась без уважительной причины к своей знакомой», – говорится в сообщении.

Аналогичный случай произошел в населенном пункте Чмыровка Старобельского района, где покинул пределы карантина местный житель 1981 года рождения.

В отношении этих людей полицейские составили протоколы об административных правонарушениях по ст. 44-3 КУоАП за нарушение правил карантина.