На Донетчине мошенники украли у фермера почти 80 тыс. грн

У жителя Никольского (Донецкая обл.) мошенники украли 79 тыс. грн. Об этом сегодня, 7 марта, сообщает пресс-служба Волновахского отдела полиции Донецкой области.

Сообщается, что в полицию за помощью обратился 41-летний местный фермер. Мужчина нашел в интернете объявление о продаже удобрения и решил его заказать.

«Оформив заявку на приобретение товара, человек связался с "продавцами" и обсудил все сопутствующие вопросы. Его заверили, что "фирма" работает уже несколько лет, поэтому с качеством и доставкой все будет хорошо. Однако, "продавцы" сообщили мужчине и о том, что товар необходимо оплатить сразу и только после этого они смогут его отправить», – рассказали в полиции.

Не чувствуя неладное, пострадавший перечислил на счет мошенников 78999 грн и стал ожидать заказанный товар.

«Не дождавшись отправления, мужчина еще несколько раз звонил "продавцам", которые каждый раз сообщали, что есть небольшие заминки с отгрузкой и уверяли, что в кратчайшие сроки исправят ситуацию и отправят заказное удобрение. Однако, товара фермер так и не получил, а "продавцы" и вовсе прекратили выходить на связь», – сообщили в пресс-службе.

По факту правоохранители начали досудебное расследование по ч.1 ст.190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество).