В «ДНР» госпитализировали с подозрением на COVID-19 еще 6 человек

В «ДНР» подтверждены 5 случаев заболевания коронавирусом COVID-19, за сутки под наблюдение взяты 10 человек. Об этом сегодня, 7 апреля, сообщают местные интернет-ресурсы со ссылкой на пресс-службу «минздрава ДНР».

«По состоянию на 9:00 7 апреля в ДНР зарегистрировано и подтверждено 5 случаев COVID-19, летальных случаев нет. За последние сутки под наблюдение взяты 10 человек, из них 6 госпитализированы, 4 самоизолированы на дому», – сообщают в «ДНР».

«Всего под наблюдением в условиях стационарных отделений находятся 169 человек, на самоизоляции – 13 тыс. 867 человек. Всего под наблюдением 14 тыс. 36 человек. Выписаны из отделений с полным выздоровлением и дважды отрицательными результатами на COVID-19 – 45 человек», – уверяют в «республике».

Ранее сообщалось, что в «ДНР» признали еще 2 случая заболевания коронавирусом.

Напомним, что в «Л-ДНР», несмотря на серьезную эпидемиологическую ситуацию, продолжается несоблюдение полноценных мер карантина в связи с предотвращением распространения коронавируса.