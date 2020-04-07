Эксперт рассказал, на что вырастут цены

На фоне эпидемии коронавируса, карантина и разворачивающегося кризиса в Украине цены на продукты питания (и не только) устроили настоящие «американские горки». Президент Украины Владимир Зеленский заверил, что украинцы обеспечены продовольствием, и недостатка в нем не будет. Но наличие объема не значит удержание стоимости.

При этом молочные продукты летом будут стоить дешевле, алкоголь и лекарства – подорожают. Об этом «Донецким новостям» рассказал глава Украинского аналитического центра, экономист Александр Охрименко.

Охрименко напомнил, что в марте резко подорожало то, что активно покупали – крупы, мука, сахар. Была паника. «Но спрос сбили переизбытком предложения. Ну и кое-кого зарвавшегося с ценами приструнили. Теперь ажиотажа нет. Цены остановились и даже снизились», – сообщил эксперт.

«Люди запаслись что мукой, что крупами чуть ли не мешками. За год не съедят. А потому вполне возможен спад цен на эти позиции», – спрогнозировал он.

По словам главы Украинского аналитического центра, овощи сейчас дорогие: цены на редис, зеленый лук, помидоры и огурцы «кусаются». Но это – временное, сезонное явление. Вскоре начнутся огородные работы, люди массово перейдут на свои овощи.

Молочка (молоко, масло, яйца, прочее), уверен Александр Охрименко, будет летом традиционно дешевле на 10-15%.

«Предсказуемо подорожала импортируемая продукция. Доллар стал дороже, логистика – сложнее. Тут все понятно. Ну и, ясное дело, накрутили цены на лимоны и имбирь, которые, якобы, помогают стать более защищенными от вируса», – сообщил экономист.

Охрименко считает, что будет дорожать алкоголь. «Люди на карантине, скажем так, от нечего делать, начинают больше употреблять. Уже есть статистика, что в разы увеличился спрос на алкогольную продукцию. Производители и торговые сети, скорее всего, воспользуются моментом», – пояснил он.

По словам эксперта, точно будут дорожать лекарства. Любые. «Ажиотаж большой. Паника будет толкать людей постоянно покупать медикаменты», – рассказал он.

«Бытовая техника, думаю, сильно не будет дорожать. Спроса на нее нет. Да еще и закрыты сейчас соответствующие торговые сети. Курс доллара поднялся, им придется пересчитать цену на ряд товаров. Но нового завозить не будут. Будут распродавать то, что есть на складах. Это же касается мебели, одежды, обуви. Люди в нынешней непростой ситуации будут прижимисто относиться к покупке непродовольственных товаров», – сообщил Александр Охрименко.

С комментариями иных экспертов по данной теме можно ознакомиться в нашем материале: «Карантинное подорожание: Почему в Украине выросли цены на продукты – и что будет дальше».