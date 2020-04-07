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Программа «IT Nation»: Более двух тысяч жителей Донбасса начали бесплатное обучение (Инфографика)

07.04.20 15:49
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Более 2-х тыс. жителей Донбасса начали бесплатное обучение по программе «IT Nation». Об этом сообщает Проект USAID «Экономическая поддержка Восточной Украины».

Заявки на обучение IT-навыкам подали более 2,3 тыс. жителей Донецкой и Луганской областей. 1 апреля зарегистрированные участники получили доступ к платформе.

6-месячное онлайн-обучение предусматривает прохождение курсов на международной платформе Codifun, вебинары и др. Курс охватывает 5 направлений – от базовых навыков пользования компьютером до веб-программирования и разработки сайтов.

Треть всех участников обучаются веб-кодированию, еще 20% – цифровым навыкам, веб-программированию и тестированию программных продуктов. Менеджеры проекта продолжают обрабатывать заявки, поступающие на обучение.

Также организаторы программы будут осуществлять поиск партнеров, которые смогут стать потенциальными работодателями для выпускников программы.

Желающие приобщиться к обучению еще могут зарегистрироваться по ссылке.

Ранее сообщалось, что с 1 апреля в Донецкой и Луганской областях стартует бесплатная программа IT-обучения.

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