В органы власти Луганщины в прошлом году обратились почти 130 тыс. граждан

В течение 2019 года в местные органы исполнительной власти и органы местного самоуправления Луганщины обратилось 129,8 тыс. граждан. Об этом рассказала руководитель аппарата облгосадминистрации Ирина Калинина во время совещания у главы области, сообщает пресс-служба Луганской ОГА.

Как отметила Калинина, по итогам 2019 года из общего количества обращений в местные органы исполнительной власти поступило 9897 обращений или 18,9%; в органы местного самоуправления – 42 424 обращения или 81,1%.

Больше всего обращений было зафиксировано от жителей Новопсковского (3974), Сватовского (3867), Старобельского (2861) районов и города Северодонецка (13444).

Кроме того, было получено 1890 коллективных обращений, что на 26% больше, чем в 2018 году.

Основными проблемами, по которым обращались жители Луганщины, являются вопросы социальной сферы и жилищно-коммунального хозяйства.

«Вместе с тем, поступление обращений граждан через аппарат Верховной Рады Украины увеличилось на 37,5%, через Офис президента Украины – на 92,5%, через народных депутатов Украины число обращений увеличилось в 6,3 раза (264 обращения в 2019 году против 42 в 2018 году)», – отметила руководитель аппарата ОГА.

Ирина Калинина добавила, что рост числа обращений наблюдается от жителей Попаснянского, Новоайдарского, Троицкого районов, городов Лисичанска и Рубежного. Меньше всего в органы власти обращались жители Беловодского, Марковского и Меловского районов.